Eminağaoğlu'ndan CHP'ye adaylık başvurusu

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, İstanbul veya Artvin için CHP'ye milletvekili adaylığı başvurusu yaptı.

Eminağaoğlu'ndan CHP'ye adaylık başvurusu

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'den İstanbul veya Artvin milletvekili adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

CHP’ye yaptığı başvuruya ilişkin Kısa Dalga’ya bilgi veren Eminağaoğlu, “AKP iktidarı boyunca yargıda örgütlenme yoluna da giderek yargı bağımsızlığı diye mücadele verirken, yakın zamanda aynı anda üç Adalet Bakanı’na iftira suçundan hakkında dava açıldığını ve beraat ettiğini” hatırlatarak şunları kaydetti:

"Mücadeleyi etkin yürütebilmek için TBMM çatısı altında olma kararlılığındayım, olmazsa da her koşulda yargı bağımsızlığı için mücadeleye devam etme kararlılığım asla değişmeyecek."

Etiketler
CHP 2023 seçim
En utangaç 4 burç! Onlar hiç özgür değiller ve çok sıkıcılar.. En utangaç 4 burç! Onlar hiç özgür değiller ve çok sıkıcılar..
Alçı'dan 'ölgün ve heyecansız ortam' yorumu: 'İnce’ye akan bu seçmen seli de neyin nesi' Alçı'dan 'ölgün ortam' yorumu
Musluktaki inatçı lekeleri ve kireci yok ediyor! Kireçlenmiş muslukları yeni gibi yapıyor! Musluktaki inatçı lekeleri ve kireci yok ediyor! Kireçlenmiş muslukları yeni gibi yapıyor!
Metiner'den dikkat çeken yazı: 'Her şey serok Erdoğan’ın pratiğine bağlı' Metiner'den dikkat çeken yazı
ÇOK OKUNANLAR
17 yaşındaki kıza tecavüz etti, devlet yetkilileri ile olan fotoğraflarıyla korkuttu! 17 yaşındaki kıza tecavüz etti, devlet yetkilileri ile olan fotoğraflarıyla korkuttu!
MHP'nin 'kesin aday' listesinde özel isimler: Çakıcı'ya yakın Vahit Kayırcı Meclis'e giriyor MHP'nin 'kesin aday' listesinde özel isimler: Çakıcı'ya yakın Kayırcı Meclis'e giriyor
SGK Başuzmanı kötü haberi verdi: EYT'lilerin tamamına emekli aylığı bağlanması imkansız! 'EYT'lilerin tamamına emekli aylığı bağlanması imkansız!'
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir anlattı: D’hont sisteminde ortak mı, ayrı ayrı liste mi daha avantajlı? D’hont sisteminde ortak mı, ayrı ayrı liste mi daha avantajlı?
Sahurda pişi yaparken deneyin! Ne yağ çekiyor ne kuru oluyor! Balon gibi kabarıyor Sahurda pişi yaparken deneyin! Ne yağ çekiyor ne kuru oluyor! Balon gibi kabarıyor