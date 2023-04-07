Eminağaoğlu'ndan CHP'ye adaylık başvurusu

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'den İstanbul veya Artvin milletvekili adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

CHP’ye yaptığı başvuruya ilişkin Kısa Dalga’ya bilgi veren Eminağaoğlu, “AKP iktidarı boyunca yargıda örgütlenme yoluna da giderek yargı bağımsızlığı diye mücadele verirken, yakın zamanda aynı anda üç Adalet Bakanı’na iftira suçundan hakkında dava açıldığını ve beraat ettiğini” hatırlatarak şunları kaydetti:

"Mücadeleyi etkin yürütebilmek için TBMM çatısı altında olma kararlılığındayım, olmazsa da her koşulda yargı bağımsızlığı için mücadeleye devam etme kararlılığım asla değişmeyecek."