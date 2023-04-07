İsmail Saymaz: İYİ Parti, BTP lideri Hüseyin Baş’a adaylık teklif etti

Gazeteci İsmail Saymaz, 'İYİ Parti'nin Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’a Trabzon ikinci sırayı teklif ettiğini ancak Baş'ın teklifi reddettiğini' aktardı.

İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"İyi Parti, Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş’a Trabzon ikinci sırayı teklif etti. BTP teklifi reddetti. BTP, bu durumda işbirliğinden çekilebilir ve pusulada kendi amblemi ve adaylarıyla yer alabilir."