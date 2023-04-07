Kılıçdaroğlu'ndan kısa film: '418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Saat 21.30'u işaret eden Kılıçdaroğlu paylaşımında "Sevgili halkım, korku dağları sarmış. Çok önemli bir mesele var, hepinizi 21.30’da buraya bekliyorum" ifadelerini kullandı.

BEKLENEN VİDEO YAYINLANDI

Kılıçdaroğlu saatler 21.30'u gösterdiğinde beklenen videoyu "Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez" notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

"Sevgili halkım sizden çalınan 418 milyar dolar para var. 20 yılda bine yakın yandaş şirket bir araya geldi. Ve hazineyi soydu. Çalınan para sizin paranız. Bu arada şunu da söyleyeyim: Devletle birlikte dürüstçe hizmet veren on binlerce de şirket var. Onların hepsinin başımın üzerinde yeri var. Ben de bu çetelerle ilgili net konuştum, bu çeteler benim can düşmanımdır dedim. Bu çetelerden tahsil edeceğim 418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımızı anlattım, kısa filmlerle. Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacak. Ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını da biliyorum. Ey çeteler! Ey halkın gasp edilmiş parasıyla anılan medyalar! Ben sizden mi korkacağım? Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizinle ölümüne mücadele edeceğim. Ben sırtımı milletime yaslıyorum. 418 milyar dolar filminin ilk serisini birazdan paylaşacağım.

KISA FİLM YAYINLANDI

Kılıçdaroğlu açıklamalardan bir süre sonra söz ettiği kısa filmi yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoya "Buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler" notunu düştü.

İKİNCİ VİDEO

Kılıçdaroğlu 'Engellenen kampanyamızın ikinci filmi' notuyla bir video daha paylaştı.