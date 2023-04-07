Oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu

TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, oyuncu Aslı İnandık'ın TİP'e katıldığını açıkladı.

Oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu

Oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) üye oldu.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İnandık'ın partilerine katıldığını duyurdu.

Akyürek, paylaşımında "Oyuncu dostumuz Aslı İnandık Tip’e katıldı. Umutta, eşitlikte, aydınlıkta ve kadın dayanışmasında inat eden herkesle bir kişi daha fazlayız! Aramıza hoş geldiniz" ifadelerine yer verdi. 

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