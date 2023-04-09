Gelişmeler gün boyu Gerçek Gündem'deydi: İşte CHP listelerinde dikkati çekenler

Türkiye'nin kaderi açısından kritik bir rol oynayacağı belirtilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler, sürecin en büyük parçası olan 'aday listeleriyle' ilgili çalışmalarını tamamladı.

CHP de seçim takvimi kapsamında nihai listeyi bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

SEMBOL İSİMLER

Ana muhalefet partisi CHP'de son çalışmalar, gece saatlerinde yaşanan hareketliliğin ardından bu sabah saat 07.00'de başladı ve öğle saatlerine dek sürdü. Kamuoyunda temsil ettikleri değerler itibariyle 'sembol' olarak anılan isimlerin seçilebilecek sıralardan aday gösterilmeleri dikkati çekti.

2015'te Sur ilçesinde öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ile Gezi eylemleri sırasında Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nde görev yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "camide bira içtiler" iddiasını "Din adamıyım, yalan söyleyemem" diyerek reddeden müezzin Fuat Yıldırım, İstanbul'dan aday gösterildi.

DEVA PARTİLİ MUSTAFA YENEROĞLU 3. BÖLGE 6. SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, İstanbul 3. bölgede 6. sıradan aday gösterildi. Yeneroğlu'nun seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo ise İzmir 2. bölgeden 8. sırada aday gösterildi. 8. sıra İzmir için kritik görülüyor.

İYİ PARTİ KURUCULARI DİKKATİ ÇEKTİ

CHP'nin listelerinde DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye de belli kontenjanlarda yer açıldı. Bunlara ek olarak İstanbul'da yarışa dahil olanlar arasında İYİ Parti kurucuları Ahmet Ersagun, Berna Sukas ve Onur Aydın'ın da yer alması dikkati çekti.

SARIGÜL DE LİSTEDE

Listelerde göze çarpan bir diğer isim de, çoğunda CHP mensubu olarak 15 yıl Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapan, ancak daha sonra partiden ayrılarak TDP'yi kuran Mustafa Sarıgül oldu. Siyasetçi, Erzincan'dan aday gösterildi.

NEDEN ADAY GÖSTERİLMEDİLER?

CHP, partinin önemli isimleri arasında yer alan, ancak listede kendisine yer bulamayan siyasetçilerle ilgili olarak resmi bir açıklama yayınladı:

"Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 27. dönem milletvekillerimizden bazıları, yeni dönem için aday gösterilememiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır."

Gerçek Gündem'in gün boyu kulislerden aktardığı listeler şöyleydi:

ANTALYA

1- Sururi Çorabatır

2- Cavit Arı

3- Aliye Coşar

4- Mustafa Erdem

5-Şerafettin Kılıç (Saadet Partisi)

6-Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

7- Murat Özçelik

8-Ercüment Taşdemir

9- Nilüfer Deveci

10- Vahap Tuncer

11- Sibel Gezen

12- Ramiz Atakan

13- Emrah Yurtlak

14- Zehra Milli

15- Hatice Kübra Turan

16- Müge Gezginci Ünsal

17- Mehmet Gök

CHP, Antalya'daki listelerinde ittifak ortağı olan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ne birer sıra milletvekilliği kontenjanı ayırdı.

ADANA

1- Orhan Sümer

2- Müzeyyen Şevkin

3- Burhanettin Bulut

4- Sadullah Kısacık (DEVA)

5- Ayhan Barut

6- Berke Duvan

7- Hüseyin Keser

8- Erkan Karakaya

9- Orhan Toklu

10- Kübra Özbiçer

11- Ahmet Korkmaz

12- Sercan Polat

13- Murat Öztanrıöver

14- Ebru Yılmaz

15- Elife Müftüoğlu

CHP, Adana için hazırladığı listesinde, ittifak ortağı DEVA Partisi'ne bir sıra milletvekilliği verdi.

ANKARA - 1

1- Gamze Taşçıer

2- Deniz Demir

3- Okan Konuralp

4- Sadullah Ergin (DEVA)

5- Aliye Timisi

6- Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7- Deniz Çakır

8- Kemal Akkurt

9- Aysun Palalı Köktaş

10- Elif Topyaka

11- Hüseyin Can Güner

12- Aycan Günday Koçtürk

13- Armağan Erdoğan

Ana muhalefet partisinin, Ankara 1. bölgede DEVA ve Gelecek Partisi'ne birer kontenjan ayırdığı görüldü.

ANKARA - 2

1- Murat Emir

2- İdris Şahin (DEVA)

3- Semra Dinçer

4- İrem Yaman (İYİ Parti)

5- Orkun Kamber

6- Ali Rıza Erbay

7- Erdal Kiziroğlu

8- Özkan Aktan

9- Funda Cengiz

10- Erol Tosun

11- Nursel Öcal

ANKARA - 3

1- Tekin Bingöl

2- Umut Akdoğan

3- Mesut Doğan Saadet Partisi

4- Aylin Yaman

5- Ahmet Ersen Özsoıy

6- Mehmet Akyürek

7- Mehtap Yücel

8- Mehmet Yula

9- Zeynep Esra Özdemir

10- Ömer Yılmaz

GAZİANTEP

1- Hasan Öztürkmen

2- Melih Meriç

3- Ertuğrul Kaya (DEVA)

4- Reis Reisoğlu

5- Adile Merve Altınbaş Yılmaz

6- Erdal Geçit

7- Selim Karahan

8- Müslüm Şahinsoy

9- Hasan Gül

10- Mehmet İslam (Saadet Partisi)

11- Ahmet İdris İnal

12- Fatma Müge Düşün

13- Gökhan Çeliktürk

14- Vicdan Aktaş

CHP, Gaziantep listelerinde ittifak ortağı olan Saadet Partisi'ne bir sıra yer ayırdı.

İSTANBUL - 1

1- Oğuz Kaan Salıcı

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Fethi Açıkel

4- Gökhan Günaydın

5- Birol Aydın (Saadet)

6- Ahmet Ersagun Yücel

7- Elif Esen (DEVA)

8- Hasan Karal (DEVA)

9- Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)

10- Selim Temurci (Gelecek Partisi)

11- Ali Gökçek

12- Suat Özçağdaş

13- Doğan Çakmak

14- Özcan Baripoğlu

15- Sevgi Kılıç

16- Olgun Çelik

17- Kenan Otlu

18- Efendi Argunşah

19- Murat Kantekin

20- Aysemin Gülmez

CHP'nin listesinde bu bölgede DEVA'ya 2, Gelecek ve Demokrat Partilerine birer vekillik ayrıldı.

İSTANBUL - 2

1- Namık Tan

2- Yunus Emre

3- Gökan Zeybek

4- Enis Berberoğlu

5- Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6- Yüksel Mansur Kılıç

7- İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8- Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9- Berna Sukas

10- Fuat Yıldırım

11- Onur Aydın

12- Işık Öğütçü

13- Soner Özimer

14- Mehmet Ali Yüksel

15- Şaban Karaaslan

16- Elmas Arus

İSTANBUL - 3

1- Engin Altay

2- Erdoğan Toprak

3- Türkan Elçi

4- İlhan Kesici

5- Zeynel Emre

6- Medeni Yılmaz (DEVA)

7- Bülent Kaya (Saadet)

8- Doğan Demir (Gelecek)

9- Özgür Karabat

10- Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

11- Turan Taşkın Özer

12- Doruk Bulut

13- Oğuz Kemal Yakar

14- Turgay Özcan

15- Utku Caner Çaykara

16- Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

Bu listede CHP İttifak ortakları olan DEVA ve Gelecek Partilerine ikişer sıra milletvekilliği ayırdı.

İZMİR - 1

1- Ahmet Taşkın

2- Tuncay Özkan

3- Sevda Erdan Kılıç

4- Murat Bakan

5- Ednan Arslan

6- Seda Kaya (DEVA)

7- Haydar Altıntaş (DEMOKRAT PARTI)

8- Devrim Barış Çelik

9- Sefer İpekli

10- Güldem Atabay

11- Bahbal Aras

12- Fulya Akçay

13- Mehmet Şahin Fırat

14- Birgül Değirmenci

İZMİR - 2

1- Gökçe Gökçen

2- Rıfat Nalbantoğlu

3- Rahmi Aşkın Türeli

4- Mahir Polat

5- Salih Uzun (Demokrat)

6- Deniz Yücel

7- Mustafa Bilici

8- Hüseyin Sezer

9- Esin Doğan Metin

10- Altan İnanç

11- Emine Helin İnan Kınay

12- Ayten Gülsever

13- Nurşen Balcı

14- Burak Kotan

MERSİN

1- Ali Mahir Başarır

2- Gülcan Kış

3- Mehmet Emin Ekmen (DEVA)

4- Talat Dinçer

5- Hasan Ufuk Çakır

6- Emre Yılmaz

7- Nürsen Yücesoy Temizkan

8- Leyla Serin Kırık

9- Ahmet Yorgun

10- Mehmet Gültekin Uğur

11- Şerife Arıcı

12- Güven Kocabıyık

13- Neslihan Çelebi

ORDU

1- Seyit Torun

2- Mustafa Adıgüzel

3- Ahmet Tokluoğlu

4- Cengiz Okur

5- Nilgün Yılmaz

ŞANLIURFA

1- Mahmut Tanal

2- Müslüm Cengizhan Akalın

3- Ahmet Tüysüz (DEVA)

4- Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5- İbrahim Direk

6- Süleyman Gök

7- Ali Fethi Gürler

8- Abdullah Direk

9- Müslüm Şikak

10- Adnan Tüysüz

11- Abdulkadir Çetin

KAYSERİ

1- Aşkın Genç

2- Mahmut Arıkan (Saadet)

3- Burhan Bahadır Özsoy (DEVA)

4- Zülküf Arslan (Gelecek)

5- Ümit Özer

6- Özgen Aydıncak

7- Ali Çetinkaya

8- Onur Sergen Doğan

9- İbrahim Kağan

10- Niyazi Ünalmış

TEKİRDAĞ

1- Faik Öztrak

2- İlhami Özcan Aygun

3- Cem Avşar (DEVA)

4- Nurten Yontar

5- Mustafa Ülkem Uruk

6- İsmail Doğaroğlu

7- Sema Kırkoyunkinet

8- İsmail Çelebi

MUĞLA

1- Cumhur Uzun

2- Gizem Özcan

3- Süreyya Öneş Derici

4- Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)

5- Mehmet Demir

6- Fatma Gebeş Çimen

7- Salih Büyükdöverlioğlu

HATAY

1- Mehmet Güzelmansur

2- Nermin Yıldırım Kara

3- Servet Mullaoğlu

4- Necmettin Çalışkan

5- Hikmet Hatunoğlu

KIRKLARELİ

1- Vecdi Gündoğdu

2- Fahri Özkan

3- Hatice Gül Bingöl

MALATYA

1- Veli Ağbaba

2- Enver Kiraz

3- Battal Kanbay

SAMSUN

1- Murat Çan

2- Mehmet Karaman (Saadet)

3- Mustafa Yeşilyurt (Gelecek)

4- Nazan Güneysu

5- Mehmet Özdağ

6- Suat Yıldız

7- Neşe Kangüleç

8- Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır

9- Özler Yılmaz

VAN

1- Seracettin Bedirhanoğlu

2- Ercan Çiçek

3- Yılmaz Kılıç

4- Burak Çıtak

5- Aslı Arvas

6- Cafer Gürsel

7- Meral Ayhan

8- Aziz Örek

KARABÜK

1- Cevdet Akçay

2- Abdullah Çakır

3- Bayram Karadağ

MANİSA

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

4- Selma Aliye Kavaf Deva Partisi

5- Semih Balaban

6- Neşe Zengin

SİVAS

1- Ulaş Karasu

2- Serdar İnce (DEVA)

3- Servecan Kaya

4- Lütfü Görkem Marşan

5- Bahattin Yavuz

KAHRAMANMARAŞ

1- Ali Öztunç

2- İrfan Karadutlu (DEVA)

3- Mehmet Bağlar

4- Ejder Kaygusuz

5- Naile İşlek

6- Tufan Yanar

7- Aziz Cem Güner

8- Çağatay Atasay

KARS

1- İnan Akgün Alp

2- Onur Uludaşdemir

3- Evren Yerdelen

KASTAMONU

1- Hasan Baltacı

2- Kadir Yalçın

3- Ziver Kaplan

KIRIKKALE

1- Ahmet Önal

2- Ömer Eldemir

3- Ümit Duman

ZONGULDAK

1- Deniz Yavuzyılmaz

2- Eylem Ertuğ Ertuğrul

3- Doğa Şanlıoğlu (DEVA)

4- Merve Kır

5- Cemalaettin Sağtekin

KARAMAN

1- İsmail Atakan Ünver

2- Yusuf Baştuğ

3- Hasan Ehliz

RİZE

1- Tahsin Ocaklı

2- Köksal Toptan

3- Muhammet Yıldız (Saadet Partisi)

AYDIN

1- Bülent Tezcan

2- Süleyman Bülbül

3- Hüseyin Yıldız

4- Evrim Karakoz

5- Nilüfer Ünüvar

6- Ali Çankır

BURSA - 1

1. Prof. Dr. Kayıhan Pala

2. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

3. Mehmet Atmaca (Saadet Partisi)

4. İsmet Karaca

5. Jülide Akköprü

6. Alparslan Yıldız (Gelecek Partisi)

7. Zafer Yıldız

8. Tamer Dede

9. Serkan Öztürk

10. Özgür Yıldız

BURSA - 2

1. Hasan Öztürk

2. Cemalettin Kani Torun (Gelecek)

3. Orhan Sarıbal

4. Erkan Dönmez

5. Şahin Sevinç

6. Funda Türkcoş Pekiner

7. Ender Teke

8. Huriye Canan Çelik Tunar

9. Mehmet Önderi Mutlu

10. Seda Bozdağ Güzelkaya