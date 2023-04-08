CHP MYK ve PM toplantıları tamamlandı

GERÇEK GÜNDEM- 28. dönem CHP milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor.

Millet ittifakı seçim yarışına CHP ve İYİ Parti’nin çıkaracağı listelerle girecek. DP, SP, DEVA ve Gelecek Partisi milletvekili adayları CHP listelerinden gösterilecek.

CHP, bugün liste mesaini tamamlamak için Genel Merkez'de MYK toplantısı düzenledi. Genel Merkez'in dördüncü katında yapılan toplantı için sıkı tedbirler alındı. Adayların Genel Merkez'e girişi yasaklanırken asansörlerin başına güvenlik görevlendirildiği öğrenildi.

Milletvekili listelerine son şeklini verecek olan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı önce 23'e, sonra 2'ye, ardından 3'e ertelendikten sonra sabah 7.15'te başladı.

MYK toplantısının bitmesinin ardından Parti Meclisi toplantısı 09.00 itibarıyla başladı.

İki toplantının da sona ermesinin ardından CHP'de adaylık listeleri netleşti.

Ana muhalefet partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarına giden süreçte yaşanan hareketlilik, saat saat şöyleydi:

21.38 CHP GENEL MERKEZİ'NDE JAMMERLAR DEVREDE

Özlem Akarsu Çelik, konuşmaların dinlenmemesi için jammerlar devreye sokulduğunu söyledi. Çelik, "CHP Genel Merkez’de MYK toplantısı sürerken içerdeki konuşmalar dinlenemesin diye jammerlar devreye sokuldu. PM ise saat 24 00’te toplanacak. Aday listelerinin netleşeceği olağanüstü bir gece…" dedi.

22.13 LİSTE MESAİSİ 2 SAAT UZADI

Gazeteci Hilal Köylü ise, Genel Merkez'deki liste mesainin uzadığını söyledi. Köylü, "CHP’de vekil listelerinin netleştirileceği toplantı iki saat daha ötelendi: 02.00 DEVA’ya 12, Gelecek 10, Saadet 4, Demokrat Parti 4 vekilini CHP listelerinden kesin seçtirmek için sıkı müzakerede" ifadesini kullandı.

22.35 "SIZAN LİSTELER DOĞRU DEĞİL"

Gazeteci Altan Sancar ise, şu ana kadar sızan listelerin hiçbirinin doğru olmadığına dikkati çekerek "CHP listelerine ilişkin en net bilgi, şu an itibari ile sızan hiçbir liste doğru değil. Listelerden bazı MYK üyeleri ve neredeyse parti meclisi üyelerinin bile haberi yok." diye kaydetti.