CHP'de sürpriz aday: Mustafa Sarıgül

Milletvekilliği adaylığı için liste görüşmelerinin sürdüğü CHP'de Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün, Erzincan birinci sıradan aday gösterileceği öğrenildi.

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CHP'de sürpriz aday: Mustafa Sarıgül

CHP Parti Meclisi'nde (PM) 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimlerle ilgili görüşmeler sürüyor. Söz konusu listelerin bugün seçim takvimi kapsamında saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesi gerekiyor.

Ana muhalefet partisi CHP'de çalışmalar, gece saatlerinde yaşanan hareketliliğin ardından bu sabah saat 07.00'de başladı. Şu ana bazı illerde adaylar kesinleşmiş durumda. 

Gerçek Gündem listelere ulaştı: İşte CHP PM'de şu ana dek kesinleşen isimlerGerçek Gündem listelere ulaştı: İşte CHP PM'de şu ana dek kesinleşen isimlerSeçim

Erzincan'da ise bir sürpriz yaşandı.

Çoğunda CHP mensubu olarak 1999 - 2014 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevinde bulunan, ancak daha sonra ayrılarak Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, bu ilden aday gösterildi.

Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve seçimde ana muhalefet partisi liderini destekleyeceklerini açıklamıştı.

Siyasetçi, oyları böleceğine dair eleştirilere rağmen 100 bin imza toplayarak aday olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi de şu sözlerle eleştirmişti:

"Beni İBB Başkanı adayı kim yaptı? Kılıçdaroğlu yaptı. İnsanda ahde vefa olmalı. Cumhurbaşkanı seçilse ne olacaktı? Onu da aday yaptı. İnsanın ar damarı çatlamayacak. Ar damarı çatlayan adam taş olur. İnce'nin sunacağı 3. seçenek için şu an doğru zaman değil. Muharrem Bey üzülmesin, herkesi sorumluluğunun bilincine davet ediyorum."

 
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