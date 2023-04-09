Mustafa Destici'den eleştirilerin ardından kendini böyle savundu: HÜDA-Par, Cumhur İttifakı içerisinde değil, sadece listelerden birkaç isim aday gösterildi

Terör örgütü Hizbullah bağlantısıyla bilinen HÜDA-Par'ın AKP listelerinden seçime girecek olması hakkında kararın alınmasıyla başlayan tartışmalar sürüyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tv100'de yayınlanan Memleket programında açıklamalarda bulundu. Talat Atilla ile Tamer Korkmaz'ın sunduğu programda Destici'nin HÜDA PAR ile ilgili açıklamaları dikkat çekti. Destici, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma kararıyla ilgili de kendisinin dahili olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA,PAR yöneticilerinin 'terör örgütü Hizbullah' ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Destici "Cumhur İttifakı'nda değildir, AKP listelerinden seçime giren bir partidir" dedi.

"FATİH BEYLE GÖRÜŞTÜM, CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEĞİ ÖNEMLİYDİ"

Atilla'nın "Erbakan’ın dönüşünde aktif rol oynadığınıza dair bilgim var" sözleri üzerine Destici "Fatih Bey’le görüştüm. Bize göre makul bir karar, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na dahil olmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade ettim. Cumhur İttifakı’na desteği önemliydi" açıklaması yaptı.

"KAĞIT ÜSTÜNDE ONLAR DAHA AVANTAJLI OLACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Talat Atilla'nın "Ortak listeyi neden kabul etmediniz?" sorusuna Destici "Karşı ittifak bunu gerçekleştiriyor. DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat CHP listesinden, bazı seçim çevrelerinde ise İYİ Parti ile ortak listeden girme çalışmaları CHP-İYİ Parti Genel Merkezleri'nde sürüyor. Kağıt üstünde o zaman onlar daha avantajlı olacak gibi gözüküyor ama seçimde %50’yi geçtiğimizde Meclis’te çoğunluğu elde edeceğiz. Belki AK Parti'nin tek başına sayısı buna yetmeyebilir ama Milliyetçi Hareket Parti'mizin, Büyük Birlik Parti'mizin, Yeniden Refah Parti'mizin çıkaracağı milletvekilleriyle yine 300'ün üzerine geçileceğine inanıyorum. AK Parti, MHP kendi listeleriyle girmeyi tercih ettiler. Buna saygı duyuyorum. Bunun özel bir nedeni yok. Ben sadece matematik gerçeğini ortaya koydum." diyerek yanıt verdi.

"HÜDA-PAR Cumhur İttifakı İÇERİSİNDE DEĞİLDİR"

Destici, HÜDA PAR eleştirilerine yanıt verdi:

"HÜDA-Par'ın sözcülerinden birkaç tanesinin ‘Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmüyoruz’ demesi kabul edilebilir bir şey değil. Doğru olan HÜDA PAR yöneticilerinin ‘Terörü kabul etmiyoruz’ derken Hizbullah’ın da terör eylemlerini reddettiğini söylemesidir. HÜDA-Par, Cumhur İttifakı içerisinde değildir. Sadece Cumhur İttifakı’nda yer alan partilerimizin listelerinden birkaç isim aday gösterilmiştir."