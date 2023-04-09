DSP'den istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Onur İste: Bir oyum var, onu da Kemal Kılıçdaroğlu lehine kullanacağım

Demokratik Sol Parti, geçtiğimiz cuma günü yapılan görüşmeler sonucunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken; parlamento seçimlerine de AKP listelerinden gireceklerini duyurdu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın yardımcıları Dilara Tambova, Selçuk Karakülçe ve Onur İste, partisinin Erdoğan'ı desteğini açıklamasının ardından istifa etti.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, Onur İste; "Bu DSP’nin yapabileceği bir tercih değildi. Çünkü ev sahiplerinin sizi davet etmesi gerekir. Bu büyük yanlışa imza atan arkadaşlarımın bu karar düşme nedenlerinin Millet İttifakı’ndan bir teklif gelmemesi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İste; "Millet İttifakı’nda DSP kendisi gibi davranabilir. Cumhur İttifakı ise tekçi ve sert bir yapı. DSP seçmenini demokratik solcu gibi davranmasını engelleyecek. Meclis’te ideolojinizden vazgeçerek partiyi temsil ettirmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. DSP tek başına girseydi bile, daha mantıklı bir çözüm olurdu" ifadelerini kullandı.

Onur İste; "Bir oyum var, onu da Kemal Kılıçdaroğlu lehine kullanacağım" diyerek seçim için kararını açıkaldı.