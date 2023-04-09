DSP'den istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Onur İste: Bir oyum var, onu da Kemal Kılıçdaroğlu lehine kullanacağım

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Cumhur İttifakı’nı destekleme kararının ardından partisinden istifa eden DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, "Bu büyük yanlışa imza atan arkadaşlarımın bu karar düşme nedenlerinin Millet İttifakı’ndan bir teklif gelmemesi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Son Güncelleme:
DSP'den istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Onur İste: Bir oyum var, onu da Kemal Kılıçdaroğlu lehine kullanacağım

Demokratik Sol Parti, geçtiğimiz cuma günü yapılan görüşmeler sonucunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken; parlamento seçimlerine de AKP listelerinden gireceklerini duyurdu. 

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın yardımcıları Dilara Tambova, Selçuk Karakülçe ve Onur İste, partisinin Erdoğan'ı desteğini açıklamasının ardından istifa etti.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, Onur İste; "Bu DSP’nin yapabileceği bir tercih değildi. Çünkü ev sahiplerinin sizi davet etmesi gerekir. Bu büyük yanlışa imza atan arkadaşlarımın bu karar düşme nedenlerinin Millet İttifakı’ndan bir teklif gelmemesi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. 

İste; "Millet İttifakı’nda DSP kendisi gibi davranabilir. Cumhur İttifakı ise tekçi ve sert bir yapı. DSP seçmenini demokratik solcu gibi davranmasını engelleyecek. Meclis’te ideolojinizden vazgeçerek partiyi temsil ettirmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. DSP tek başına girseydi bile, daha mantıklı bir çözüm olurdu" ifadelerini kullandı.

Onur İste; "Bir oyum var, onu da Kemal Kılıçdaroğlu lehine kullanacağım" diyerek seçim için kararını açıkaldı.

 
Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Seçim 2023 DSP Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Kahveci usulü çay nasıl yapılıyor? Çayın lezzetini katlayan tüyo.. Kahveci usulü çay nasıl yapılıyor? Çayın lezzetini katlayan tüyo..
‘’MHP Osmaniye’de iki iddialı isimle AKP’yi zor durumda bırakarak çekilmeye zorluyor’’ ‘’MHP Osmaniye’de AKP’yi zor durumda bırakarak çekilmeye zorluyor’’
Hasan Cemal'in adaylığını eleştirdi, hatıra defterini açtı: 'Sen bir miting haberi yazana kadar deden üç darbe yapardı yahu' Hatıra defterini açtı: 'Sen haberi yazana kadar deden üç darbe yapardı yahu'
Aile dizisinin Aslan’ının favori yemeği vardabit nasıl yapılıyor? Öyle basit ki tarifi.. Aile dizisinin Aslan’ının favori yemeği vardabit nasıl yapılıyor? Öyle basit ki tarifi..
ÇOK OKUNANLAR
CHP ve İyi Parti’de “fermuar” illeri 10’dan 16’ya çıktı CHP ve İyi Parti’de “fermuar” illeri 10’dan 16’ya çıktı
Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı! Alarm verildi Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı! Alarm verildi
Türkiye İş Bankası faizsiz kredi dağıtıyor! Başvurana hemen nakit ödeme var.. Türkiye İş Bankası faizsiz kredi dağıtıyor! Başvurana hemen nakit ödeme var..
Aracı olan herkesi ilgilendiren düzenleme! Artık zorunluluk yok.. Aracı olan herkesi ilgilendiren düzenleme! Artık zorunluluk yok..
'Bakanlardan sadece 2'si, milletvekili olsalar da istifa ederek görevlerine dönecekler' 'Bakanlardan sadece 2'si, vekil olsalar da istifa ederek görevlerine dönecekler'