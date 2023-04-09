‘’MHP Osmaniye’de iki iddialı isimle AKP’yi zor durumda bırakarak çekilmeye zorluyor’’

Bahçeli’nin Osmaniye’den aday olması ve MHP’nin kendi listesiyle seçime gireceğini açıklaması üzerine Osmaniye’de MHP’nin milletvekili çıkartıp çıkartamayacağı tartışma konusu oldu. Siyaset bilimci Nezih Onur Kuru, yaptığı değerlendirmede, MHP’nin yüzde 7’lerin altında kalma gibi tehlikeleri yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu anlattı.

Kuru, Bahçeli'nin Osmaniye'den aday olması gibi iddialı adımlar atmasının sebeplerini şöyle sıraladı:



‘’1-MHP’nin marka değerini korumak. Eğer MHP büyükşehir ve taşra illerinde AK Parti listelerinden seçime katılırsa MHP’nin yüzde 7, hatta yüzde 5’in altında kalma gibi tehlikeleri yaşama ihtimali yüksek.

Örneğin 2019 yerel seçimlerinde MHP, büyükşehirlerin çoğunda AK Parti’yi desteklemiş, AK Parti’nin oyu yüzde 42’den yüzde 44’e çıkarken, MHP yüzde 11’den yüzde 7’ye gerilemişti.

2-HÜDA-PAR’ın yarattığı rahatsızlıktan ötürü Cumhur İttifakı’ndan uzaklaşacak oyları geri toplamak.

3-Kendi listeleriyle seçime gireceğini duyuran YRP ve BBP’yi engellemeyen Erdoğan’a tepki.’’

"GEÇEN SEÇİMDE İTTİFAK SAYESİNDE CHP, OSMANİYE'DE MHP'NİN BİR SANDALYESİNİ ALDI"

Osmaniye özelinde D’Hondt sistemi üzerinden geçen seçimlerdeki durumu da anlatan Kuru, şöyle konuştu:

‘’Millet İttifakı’ndan farklı olarak Cumhur İttifakı’nda bakanlıkların tamamı AK Parti’de. MHP’nin daha önceden kazanmış olduğu Manisa ve Adana haricindeki büyükşehirler de AK Parti’de. MHP’nin paydaş olduğu tek alan devlet kadroları. Bu durum tabanda tepki yaratıyor.

Hal böyleyken MHP’nin YRP ve BBP ile liste yapıp seçim yardımını elde etme ve yerel seçimler öncesi gücünü artırma stratejisi yürütürken AK Parti’ye angaje olması beklenemezdi.

Cumhur İttifakı’nın Osmaniye’de yüzde 60 üzerinde oyu olsa da AK Parti ve MHP’nin sabit yüzde 25 oy oranları var, geri kalan 10 puandan fazla Cumhur İttifakı seçmeni gidişata göre bu partilerden birine oy veriyor. Bu nedenle Osmaniye’de birincilik MHP ve AK Parti arasında el değiştiriyor.

Dört vekile sahip Osmaniye’de D’Hondt sistemine göre MHP ve AK Parti ikişer vekil kazanıyordu. Fakat geçen seçimde ittifak sayesinde CHP, MHP’nin bir sandalyesini aldı.

Bu seçimde de ortak liste ile İYİ Parti veya CHP yine sandalye çıkarabilir. MHP, iki iddialı isimle burada AK Parti’yi zor durumda bırakıyor hatta çekilmeye zorluyor.’’

Kaynak: Gerçek Gündem