İşte CHP'nin milletvekili adaylarının tam listesi

CHP Parti Meclisi'nde (PM) 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimlerle ilgili görüşmeler tamamlandı; listeler, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi.

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İşte CHP'nin milletvekili adaylarının tam listesi - Resim: 1
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İşte CHP'nin milletvekili adaylarının tam listesi - Resim: 2
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İşte CHP'nin milletvekili adaylarının tam listesi - Resim: 3
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İşte CHP'nin milletvekili adaylarının tam listesi - Resim: 4
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