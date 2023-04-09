İşte CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir milletvekili adayları

CHP, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimleri netleştirmeye başladı. Bazı isimler liste dışı kalırken, Millet İttifakı partilerinden adaylar da listelerdeki yerini aldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday gösterilecek isimler de belli oldu. Millet İttifakı ortaklarına üç büyükşehirden 21 kontenjan ayrıldı.

Gerçek Gündem'in kulislerden edindiği bilgilere göre şu ana dek kesinleşen isimler şöyle:

ANKARA - 1

1- Gamze Taşcıer

2- Deniz Demir

3- Okan Konuralp

4- Sadullah Ergin (DEVA)

5- Aliye Timisi

6- Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7- Deniz Çakır

8- Kemal Akkurt

9- Aysun Palalı Köktaş

10- Elif Topyaka

11- Hüseyin Can Güner

12- Aycan Günday Koçtürk

13- Armağan Erdoğan

ANKARA - 2

1- Murat Emir

2- İdris Şahin (DEVA)

3- Semra Dinçer

4- İrem Yaman (İYİ Parti)

5- Orkun Kamber

6- Ali Rıza Erbay

7- Erdal Kiziroğlu

8- Özkan Aktan

9- Funda Cengiz

10- Erol Tosun

11- Nursel Öcal

ANKARA - 3

1- Tekin Bingöl

2- Umut Akdoğan

3- Mesut Doğan (Saadet Partisi)

4- Aylin Yaman

5- Ahmet Ersen Özsoy

6- Mehmet Akyürek

7- Mehtap Yücel

8- Mehmet Yula

9- Zeynep Esra Özdemir

10- Ömer Yılmaz

İSTANBUL - 1

1- Oğuz Kaan Salıcı

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Fethi Açıkel

4- Gökhan Günaydın

5- Birol Aydın (Saadet Partisi)

6- Ahmet Ersagun Yücel

7- Elif Esen (DEVA)

8- Hasan Karal (DEVA)

9- Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)

10- Selim Temurci (Gelecek Partisi)

11- Ali Gökçek

12- Suat Özçağdaş

13- Doğan Çakmak

14- Özcan Baripoğlu

15- Sevgi Kılıç

16- Olgun Çelik

17- Kenan Otlu

18- Efendi Argunşah

19- Murat Kantekin

20- Aysemin Gülmez

İSTANBUL - 2

1- Namık Tan

2- Yunus Emre

3- Gökan Zeybek

4- Enis Berberoğlu

5- Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6- Yüksel Mansur Kılıç

7- İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8- Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9- Berna Sukas

10- Fuat Yıldırım

11- Onur Aydın

12- Işık Öğütçü

13- Soner Özimer

14- Mehmet Ali Yüksel

15- Şaban Karaaslan

16- Elmas Arus

İSTANBUL - 3

1- Engin Altay

2- Erdoğan Toprak

3- Türkan Elçi

4- İlhan Kesici

5- Zeynel Emre

6- Medeni Yılmaz (DEVA)

7- Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8- Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9- Özgür Karabat

10- Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

11- Turan Taşkın Özer

12- Doruk Bulut

13- Oğuz Kemal Yakar

14- Turgay Özcan

15- Utku Caner Çaykara

16- Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

İZMİR - 1

1- Ahmet Taşkın

2- Tuncay Özkan

3- Sevda Erdan Kılıç

4- Murat Bakan

5- Ednan Arslan

6- Seda Kaya (DEVA)

7- Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)

8- Devrim Barış Çelik

9- Sefer İpekli

10- Güldem Atabay

11- Bahbal Aras

12- Fulya Akçay

13- Mehmet Şahin Fırat

14- Birgül Değirmenci

İZMİR - 2

1- Gökçe Gökçen

2- Rıfat Nalbantoğlu

3- Rahmi Aşkın Türeli

4- Mahir Polat

5- Salih Uzun (Demokrat Parti)

6- Deniz Yücel

7- Mustafa Bilici

8- Hüseyin Sezer

9- Esin Doğan Metin

10- Altan İnanç

11- Emine Helin İnan Kınay

12- Ayten Gülsever

13- Nurşen Balcı

14- Burak Kotan

Kaynak: Gerçek Gündem