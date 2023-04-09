İşte CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir milletvekili adayları

CHP Parti Meclisi'nde (PM) 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimler netleşmeye başladı. Gerçek Gündem, merakla beklenen İstanbul, Ankara ve İzmir milletvekili listelerine ulaştı.

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İşte CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir milletvekili adayları

CHP, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimleri netleştirmeye başladı. Bazı isimler liste dışı kalırken, Millet İttifakı partilerinden adaylar da listelerdeki yerini aldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday gösterilecek isimler de belli oldu. Millet İttifakı ortaklarına üç büyükşehirden 21 kontenjan ayrıldı.

Gerçek Gündem'in kulislerden edindiği bilgilere göre şu ana dek kesinleşen isimler şöyle:

ANKARA - 1

1- Gamze Taşcıer
2- Deniz Demir
3- Okan Konuralp
4- Sadullah Ergin (DEVA)
5- Aliye Timisi
6- Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7- Deniz Çakır
8- Kemal Akkurt
9- Aysun Palalı Köktaş
10- Elif Topyaka
11- Hüseyin Can Güner
12- Aycan Günday Koçtürk
13- Armağan Erdoğan

ANKARA - 2

1- Murat Emir
2- İdris Şahin (DEVA)
3- Semra Dinçer
4- İrem Yaman (İYİ Parti)
5- Orkun Kamber
6- Ali Rıza Erbay
7- Erdal Kiziroğlu
8- Özkan Aktan
9- Funda Cengiz
10- Erol Tosun
11- Nursel Öcal

ANKARA - 3

1- Tekin Bingöl
2- Umut Akdoğan
3- Mesut Doğan (Saadet Partisi)
4- Aylin Yaman
5- Ahmet Ersen Özsoy
6- Mehmet Akyürek
7- Mehtap Yücel
8- Mehmet Yula
9- Zeynep Esra Özdemir
10- Ömer Yılmaz

İSTANBUL - 1

1- Oğuz Kaan Salıcı
2- Gamze Akkuş İlgezdi
3- Fethi Açıkel
4- Gökhan Günaydın
5- Birol Aydın (Saadet Partisi)
6- Ahmet Ersagun Yücel
7- Elif Esen (DEVA)
8- Hasan Karal (DEVA)
9- Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)
10- Selim Temurci (Gelecek Partisi)
11- Ali Gökçek
12- Suat Özçağdaş
13- Doğan Çakmak
14- Özcan Baripoğlu
15- Sevgi Kılıç
16- Olgun Çelik
17- Kenan Otlu
18- Efendi Argunşah
19- Murat Kantekin
20- Aysemin Gülmez

İSTANBUL - 2

1- Namık Tan
2- Yunus Emre
3- Gökan Zeybek
4- Enis Berberoğlu
5- Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6- Yüksel Mansur Kılıç
7- İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8- Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9- Berna Sukas
10- Fuat Yıldırım
11- Onur Aydın
12- Işık Öğütçü
13- Soner Özimer
14- Mehmet Ali Yüksel
15- Şaban Karaaslan
16- Elmas Arus

İSTANBUL - 3

1- Engin Altay
2- Erdoğan Toprak
3- Türkan Elçi
4- İlhan Kesici
5- Zeynel Emre
6- Medeni Yılmaz (DEVA)
7- Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8- Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9- Özgür Karabat
10- Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11- Turan Taşkın Özer
12- Doruk Bulut
13- Oğuz Kemal Yakar
14- Turgay Özcan
15- Utku Caner Çaykara
16- Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

İZMİR - 1

1- Ahmet Taşkın
2- Tuncay Özkan
3- Sevda Erdan Kılıç
4- Murat Bakan
5- Ednan Arslan
6- Seda Kaya (DEVA)
7- Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)
8- Devrim Barış Çelik
9- Sefer İpekli
10- Güldem Atabay
11- Bahbal Aras
12- Fulya Akçay
13- Mehmet Şahin Fırat
14- Birgül Değirmenci

İZMİR - 2

1- Gökçe Gökçen
2- Rıfat Nalbantoğlu
3- Rahmi Aşkın Türeli
4- Mahir Polat
5- Salih Uzun (Demokrat Parti)
6- Deniz Yücel
7- Mustafa Bilici
8- Hüseyin Sezer
9- Esin Doğan Metin
10- Altan İnanç
11- Emine Helin İnan Kınay
12- Ayten Gülsever
13- Nurşen Balcı
14- Burak Kotan

Kaynak: Gerçek Gündem

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