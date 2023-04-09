AKP'de adaylar netleşmeye başladı: 196 vekil liste dışı kaldı

AKP’de milletvekillerinin büyük bölümü ‘çizik’ yedi. Kulislere yansıyan bilgiye göre 285 milletvekilinden 196’sı liste dışında kaldı.

Son Güncelleme:
AKP'de adaylar netleşmeye başladı: 196 vekil liste dışı kaldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002'den beri partisinde en büyük liste değişimine imza attı. Mevcut milletvekillerinden sadece 89'u yeniden aday gösterildi.

YSK'ya verilmek üzere hazırlanan listeye göre AKP'den vekillerin yüzde 66'sı liste dışında kaldı. Bazı isimler ise seçilemeyecek yerden aday gösterildi. Böylece AKP'de yüzde 75'lik değişim gerçekleşti. Sözcü'den Veli Toprak'ın edindiği bilgiye göre 285 milletvekilinden 196'sı liste dışında kaldı.

Birçok şehirde milletvekillerinin tamamı liste dışında kaldı. Trabzon'da AKP'nin 4 vekili de listeye giremedi.

TAŞKESENLİOĞLU DA LİSTEDE YOK

Eski Rektör Ünsal Ban'la boşanma davasıyla gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da listeye giremedi.

ERSOY, KOCA, YANIK…

Bakanlardan 3'ü liste dışı kaldı. Kendi isteğiyle aday olmak istemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aday yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise listeye alınmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Samsun yerine İstanbul'dan aday gösterildi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Tokat milletvekili idi ve bu dönem İstanbul'dan aday yapıldı.

Etiketler
AKP Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Türkiye İş Bankası faizsiz kredi dağıtıyor! Başvurana hemen nakit ödeme var.. Türkiye İş Bankası faizsiz kredi dağıtıyor! Başvurana hemen nakit ödeme var..
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece dudak uçuklatan bir hediye aldı! Fiyatı duyan şaşırıyor.. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece dudak uçuklatan bir hediye aldı! Fiyatı duyan şaşırıyor..
Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye seçim hediyesi: Maliyeti 1.5 milyar liraya ulaştı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye seçim hediyesi: Maliyeti 1.5 milyar liraya ulaştı
Murat Yetkin: Bunlar muhalif seçmeni umutlandıracak gelişmeler olarak görülmeli Murat Yetkin: Bunlar muhalif seçmeni umutlandıracak gelişmeler olarak görülmeli
ÇOK OKUNANLAR
'İnce'nin adaylık ısrarı Cumhur İttifakı'nı başlarda sevindirdi, sonra sıkıntı oldu' 'İnce'nin adaylık ısrarı Cumhur İttifakı'nı başlarda sevindirdi, sonra sıkıntı oldu'
Gerçek Gündem listelere ulaştı: İşte CHP PM'de şu ana dek kesinleşen isimler İşte CHP PM'de şu ana dek kesinleşen isimler
Aytun Çıray'dan Akşener'e: Temayül yoklaması uyduruktu, bile bile meşru kabul etti Çıray'dan Akşener'e: Temayül yoklaması uyduruktu, bile bile meşru kabul etti
CHP'de liste dışı kalan isimler belli oldu CHP'de liste dışı kalan isimler belli oldu
Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı! Alarm verildi Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı! Alarm verildi