Financial Times'ın AKP'nin kalesinden izlenimleri: Seçmen, Erdoğan'dan yoruldu

Financial Times gazetesi, Erdoğan'ın kalesi olarak söz ettiği Konya'daki seçmenlerin görüşlerine yer verdiği makalede seçmenlerin değişim istediğini yazdı.

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Financial Times'ın AKP'nin kalesinden izlenimleri: Seçmen, Erdoğan'dan yoruldu

İngiltere'nin Financial Times gazetesinden Adam Samson, Konya'ya giderek seçim öncesi seçmen eğilimleri konusundaki gözlemlerini kaleme aldı. Samson, hükümetin ekonomiyi batırdığı yönündeki seçmen yorumunu başlığa taşıdığı makalesinde seçmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yorulduğunu yazdı.

Erdoğan'ın kalesi olarak bilinen şehirde kendisine olan inancın azaldığını, fakat bunun doğrudan doğruya muhalefete desteğe dönüşmediğini vurgulayan Samson, her geçen gün daha fazla seçmenin değişim istediğini fısıldadığını belirtti.

ERDOĞAN'DAN UZAKLAŞTILAR AMA MUHALEFETE DE GÜVENMİYORLAR

Gazete Duvar'ın aktardığına göre makalesinde Konya'da bir kafede çalışan bir aşçının anlatımlarına yer veren Samson, ekonomik krizin yanı sıra temel hak ve özgürlüklerde yaşanan gerilemenin ve gücü Cumhurbaşkanı'nın elinde toplayan hükümet sisteminin de seçmenleri Cumhurbaşkan Erdoğan'dan uzaklaştırdığı yorumunda bulundu. 

Deveci'nin anlatımları üzerinden seçmenlerin yine de Millet İttifakı'na oy vermek için çok az sebebi olduğu değerlendirmesini paylaşan gazeteci, seçmenlerin muhalefete de güven duymadığını aktardı. Erdoğan ve AKP'nin iktidarda olduğu son 20 yıl içindeki en zorlu seçim sürecini yaşadığını da kaydeden Samson, anketlerin Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu başa baş gösterdiğini hatırlattı. 

KONYA 2018'DE ERDOĞAN'I DESTEKLEDİ AMA ŞİMDİ DURUM FARKLI

Konya'daki her dört seçmenden üçünün 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy verdiğini kaydeden gazeteci, bu sefer durumun farklı olduğu, çünkü ülkenin devasa bir ekonomik kriz ile karşı karşıya olduğu ve Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Berk Esen'in ifadesiyle söz konusu şartların AKP tabanının erimesini beraberinde getirdiği değerlendirmesini paylaştı. 

Haberinde bir eczacının görüşlerine de yer veren Samson, bu kişinin ekonominin her gün kötüye gittiği ve artık değişime ihtiyaç olduğu yönündeki yorumunu paylaştı. 

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