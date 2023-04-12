Gezici son anketin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde
Gezici Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 puan önünde.
14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
Araştırma; 1–2 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, ve Van illerinde 2 bin 864 kişi ile yüz yüze yapıldı.
Deniz Ayhan'ın aktardığına göre katılımcılara "Hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
Millet İttifakı'nın adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret edenlerin oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 53,4 oldu.