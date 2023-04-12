Gezici son anketin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde

Gezici Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 puan önünde.

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Gezici son anketin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde - Resim: 1

14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi. 

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Gezici son anketin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde - Resim: 2

Araştırma; 1–2 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, ve Van illerinde 2 bin 864 kişi ile yüz yüze yapıldı.

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Gezici son anketin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde - Resim: 3

Deniz Ayhan'ın aktardığına göre katılımcılara "Hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

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Gezici son anketin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde - Resim: 4

Millet İttifakı'nın adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret edenlerin oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 53,4 oldu. 

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