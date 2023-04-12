Yöneylem anketi: AKP'yle CHP arasındaki fark 7.4 puan, MHP baraj altında, TİP sürpriz yapıyor
Yöneylem Araştırma, milletvekili seçimlerine ilişkin son anketinin sonuçlarını açıkladı. AKP'yle CHP arasında 7.4 puan fark olduğu görüldü. MHP'nin baraj altı kaldığı araştırmada TİP sürpriz yapıyor.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
Yöneylem Araştırma Şirketi, bu kapsamda partilerin güncel durumuyla ilgili yürüttüğü son saha çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
İktidar partisi AKP ile ana muhalefet CHP arasında 7.4 puan yer aldı. Geçtiğimiz seçimde yüzde 11.10 oy alan MHP ise, bu araştırmada baraj altında kaldı.
Geçtiğimiz dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan dört milletvekilinin dikkati çekici performansıyla sosyal medyada öne çıkan, son dönemde ise yarışa dahil ettiği adaylarla ilgiyi üzerine toplayan Türkiye İşçi Partisi (TİP), yüzde 3.3 oy oranıyla öne çıktı.
Parti, daha önce yüzde 1.1'le ölçülüyordu.