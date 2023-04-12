13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo
2023 seçimlerine 1 aydan az bir zaman kala anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya başladı. 9 anket şirketinin Mart ayında yaptığı anketlerin ortalaması alındığında seçimin ikinci turu için çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı.
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala anket şirketleri de harekete geçti. Mart ayında peş peşe anket sonucu açıklayan firmaların sonuçlarının ortalaması alınarak seçimin ikinci tura kalması halinde ortaya çıkacak tablo belirlenmeye çalışıldı.
ADA Araştırma, Aksoy Araştırma, ALF Araştırma, ASAL Araştırma, Avrasya Araştırma, Bulgu Araştırma, GENAR, İstanbul Ekonomi Araştırma, MAK Araştırma, MetroPOLL, ORC, Piar ve Saros Araştırma'nın mart ayında yaptığı anketlerin ortalaması alındı. Ortalamaya göre seçimin ikinci tur sonucu da belli oldu.
O anketlerde adayların oy oranları şöyleydi:
ADA ARAŞTIRMA
İLK TUR: Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,7 Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 34,5 Muharrem İnce: Yüzde 8,5 Selahattin Demirtaş: Yüzde 6,4 Fatih Erbakan: Yüzde 1,8
İKİNCİ TUR: Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 53,7 Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,3
Editör notu: Aday olmayan isimlerin ankette çıkmasının nedeninin, sorunun açık uçlu sorulması olduğu düşünülmektedir.