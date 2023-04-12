13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo

ADA Araştırma, Aksoy Araştırma, ALF Araştırma, ASAL Araştırma, Avrasya Araştırma, Bulgu Araştırma, GENAR, İstanbul Ekonomi Araştırma, MAK Araştırma, MetroPOLL, ORC, Piar ve Saros Araştırma'nın mart ayında yaptığı anketlerin ortalaması alındı. Ortalamaya göre seçimin ikinci tur sonucu da belli oldu.

O anketlerde adayların oy oranları şöyleydi: