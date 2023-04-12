Mustafa Destici, Erkan Baş'a 'Tito artığı' dedi, Baş'tan çok sert yanıt geldi

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir canlı yayında TİP Genel Başkanı Erkan Baş için "Tito artığı" ifadelerini kullanarak gerçek soyadının "Jusoviç" olduğunu söyledi. Baş, sosyal medyadan çok sert bir yanıt verdi.

Son Güncelleme:
Mustafa Destici, Erkan Baş'a 'Tito artığı' dedi, Baş'tan çok sert yanıt geldi

BBP lideri Mustafa Destici, Tv100'de yayımlanan Talat Atilla ve Tamer Korkmaz'ın sunduğu "Memleket" isimli programa konuk oldu. Desdici, yaptığı açıklamada TİP Genel Başkanı Erkan Baş, için  ‘Adam TİTO artığı, yani Yugoslavya’da bir TİTO rejimi vardı, komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya, tamamen sol örgütler içinde, belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? ‘Jusoviç’ Burada neyi kullanıyorsun? ‘Baş’ı kullanıyorsun” ifadelerini kullandı…

BAŞ'TAN SERT YANIT

Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir.

*Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!

*”Gizleniyor” dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir.

*İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir.

Mustafa Destici, Erkan Baş'a 'Tito artığı' dedi, Baş'tan çok sert yanıt geldi - Resim : 1

Mustafa Destici, Erkan Baş'a 'Tito artığı' dedi, Baş'tan çok sert yanıt geldi - Resim : 2

Son Güncelleme:
İYİ Parti'den 'Bakanlıklar seçim karargahı yapılamaz' çıkışı İYİ Parti'den 'Bakanlıklar seçim karargahı yapılamaz' çıkışı
Tavuk pişirirken zehirleyen hata! Sağlıklı değilmiş.. Bilmeden yapıyorduk.. Tavuk pişirirken zehirleyen hata! Sağlıklı değilmiş.. Bilmeden yapıyorduk..
Erdoğan'ın beyannamesi işe yarar mı? CHP’den AKP’ye ücretsiz danışmanlık hizmeti: Millet nosyonunun son seçimi CHP’den AKP’ye ücretsiz danışmanlık hizmeti: Millet nosyonunun son seçimi
Daha rahat bir uyku için hazırlamanız gereken içecek! 1 bardak tüketmek yeterli. Daha rahat bir uyku için hazırlamanız gereken içecek! 1 bardak tüketmek yeterli.
ÇOK OKUNANLAR
Yöneylem anketi: AKP'yle CHP arasındaki fark 7.4 puan, MHP baraj altında, TİP sürpriz yapıyor AKP'yle CHP arasındaki fark 7.4 puan, MHP baraj altında, TİP sürpriz yapıyor
Doğuştan tembel 3 burç belli oldu Doğuştan tembel 3 burç belli oldu
13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo 13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo
Gezici son anketin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde
İslam Memiş saat verdi: Piyasalarda bugün tuzak var! İslam Memiş saat verdi: Piyasalarda bugün tuzak var!