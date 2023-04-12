İYİ Parti'den 'Bakanlıklar seçim karargahı yapılamaz' çıkışı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Bakanlıklar seçim karargahı, kamu kaynakları siyasete malzeme yapılamaz" dedi.

İYİ Parti'den 'Bakanlıklar seçim karargahı yapılamaz' çıkışı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin “Türkiye tarih yazacak” sloganıyla başlattığı seçim kapmayasına ilişkin “İnsanı yaşatmayan devlet anlayışı tarih olacak” yazılı görseli bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

Zorlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Bakanlıklar seçim karargahı, kamu kaynakları siyasete malzeme yapılamaz. Çünkü siyasette hakça bir rekabet, öncelikle devletin hak ve adalet sisteminin tecellisiyle gerçekleşebilir. Maalesef şu anki yönetim sistemi, bu anlayışı yerle bir etmiştir. Devlet ve hükümet arasındaki farklılık ve denge, milli iradenin aleyhine bozulmuştur. İYİ Parti olarak, bu dengeyi yeniden kuracak ve devletin kaynaklarını milletin refahı için kullanacağız.”

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
Ağzının ayarı olmayan 3 burç! Çeneleri çok düşük! Çileden çıkarmakta üstlerine yok.. Ağzının ayarı olmayan 3 burç! Çeneleri çok düşük! Çileden çıkarmakta üstlerine yok..
Soylu İstanbul'da 'çalışmaya' Diyanet İşleri Başkanı ile başladı Soylu İstanbul'da 'çalışmaya' Diyanet İşleri Başkanı ile başladı
Çamaşırların daha temiz ve beyaz çıkmasını sağlayan tüyo! Makineye ekleyin.. Çamaşırların daha temiz ve beyaz çıkmasını sağlayan tüyo! Makineye ekleyin..
Türkiye Raporu Direktörü Selçuki: İnce'nin oyları seçimi ikinci tura bırakacak seviyede Türkiye Raporu Direktörü: İnce'nin oyları seçimi ikinci tura bırakacak seviyede
ÇOK OKUNANLAR
Yöneylem anketi: AKP'yle CHP arasındaki fark 7.4 puan, MHP baraj altında, TİP sürpriz yapıyor AKP'yle CHP arasındaki fark 7.4 puan, MHP baraj altında, TİP sürpriz yapıyor
13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo 13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo
Doğuştan tembel 3 burç belli oldu Doğuştan tembel 3 burç belli oldu
Gezici son anketin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde
İslam Memiş saat verdi: Piyasalarda bugün tuzak var! İslam Memiş saat verdi: Piyasalarda bugün tuzak var!