Türkiye Raporu Direktörü Selçuki: İnce'nin oyları seçimi ikinci tura bırakacak seviyede

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oylarının cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakacak seviyede olduğunu söyledi.

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Türkiye Raporu Direktörü Selçuki: İnce'nin oyları seçimi ikinci tura bırakacak seviyede

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, nisan ayının ilk haftasında yaptıkları anket çalışmasını tamamladıklarını duyurdu. 

Bu saha çalışmasında tarihi itibariyle milletvekili listelerinin etkisinin olmadığını vurgulayan Selçuki, üç özet bulguyu şöyle paylaştı: 

     - Kararsızlar azalıyor.

     - CHP ve MHP'de artış var.

Selçuki'nin paylaştığı 'özette', Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle ilgili bir tespit de yer aldı. 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarışa giren siyasetçi, son dönemde 'muhalefetin oylarını böleceği' gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Türkiye Raporu Direktörü, "İnce'nin oyları cumhurbaşkanı seçimini ikinci tura bırakacak seviyede" ifadesini kullandı. 

Bu bulgu, daha önce yayınlanan pek çok kamuoyu araştırmasında yer almıştı. 

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Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan anket
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