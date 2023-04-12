Soylu İstanbul'da 'çalışmaya' Diyanet İşleri Başkanı ile başladı

AKP İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday gösterdiği halde İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmeyen Süleyman Soylu İstanbul'da seçim çalışmalarına başladı.

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Soylu İstanbul'da 'çalışmaya' Diyanet İşleri Başkanı ile başladı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşalarından sonra, kulislerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili pek çok fısıltı yükselmişti. Soylu ile Erdoğan arasında bir gerilim olduğu, gerilimin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından daha da arttığı ve Erdoğan'ın Soylu'yu diğer bakanların ve AKP’nin üst düzey yöneticilerinin önünde azarladığı iddia edilmişti.

EKSİK BİLGİLENDİRME AZARI

Deprem felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları sürerken İçişleri Bakanı Soylu'nun, askerin sahaya çıkmasına tepki gösterdiği ifade edilmişti. T24 yazarı Tolga Şardan; "Kulislere yansıyan iddialara göre, 'Askeri niye karıştırıyorsunuz, AFAD'ın sorumlusu benim' mesajını Oktay'a aktardı. Bu arada Akar ile Soylu arasındaki ilişkilerin geçmişte yaşanan bazı olaylar sebebiyle 'limoni / gergin' olduğunu ekleyeyim." demişti. 

Bu gelişmenin ardından Erdoğan'ın depreme ilişkin yapılan basına kapalı bir toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu "felaketin büyüklüğü konusunda kendisini eksik bilgilendirildiğini ve müdahalede geç kalındığını" belirterek diğer bakanların ve AKP’nin üst düzey yöneticilerinin önünde azarladığı iddia edilmişti.

ADAYLIK TARTIŞMALARI

Deprem gerginliğinin ardından Soylu ile ilgili adaylık tartışmaları da kulislere yansımıştı. İddialara göre Soylu, bu seçimde aday olmak istemediğini belirterek Erdoğan’dan “affını istediği” söylenmişti. Bir diğer iddia ise Soylu'nun bakanken milletvekili olmak istemediği ve bunu da yakın çevresiyle paylaştığı şeklindeydi.

Söz konusu iddiaların konuşulduğu sırada Soylu'nun, belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi olacağı öğrenildi. Soylu'nun, rahatsızlığının artması nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği belirtilmişti. Bu gelişmeler Soylu'nun adaylık konusunda kararının net olduğu iddialarının gündeme gelmesine neden olurken, milletvekili aday listelerinin açıklanmasıyla durum netliğe kavuştu. 

İSTİFA ETMEYE "GEREK" DUYMADI

AKP İstanbul 2. bölge 1'inci sıradan milletvekili adayı olan ve 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliğine göre statüsü "kamu görevlisi" olarak değiştiği için istifa etmesi gereken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmalarına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile başladı. Soylu, sosyal medya hesabından "Sabahı Eyüp Sultan'da karşıladık" notuyla dört kare fotoğrafını paylaştı.

Soylu İstanbul'da 'çalışmaya' Diyanet İşleri Başkanı ile başladı - Resim : 1

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