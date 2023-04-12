Fatih Altaylı: AKP'nin formülü yine tutarsa ancak şapka çıkartılır, 20 yıllık cehape iktidarına son verdiği için...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı vaatleri değerlendirdi.

Özetlemek gerekirse partinin en büyük vaadi, kendi getirdikleri uygulamaları 'restore etmek' ve 'kaldırmak' olmuştu.

2018 yılındaki referandumla birlikte parlamenter sistemden vazgeçilerek yürürlüğe konulan ve ilk günden beri 'tek adam' eleştirilerinin odağında bulunan başkanlık sisteminde revizyona gideceklerini duyuran Erdoğan, yine kendi dönemlerinde getirilen 'kamuda işe alımda mülakat' uygulamasını da kaldıracaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı, bunlara ek olarak heterodoks ekonomi politikalarıyla iki, üç hanelere çıkardıkları enflasyonu da tek haneye indireceklerini vadetti.

Altaylı, bahsi geçen konuşmayla ilgili olarak "Bu kez seçimleri kazanacağından çok umutlu ve en sonunda 20 yıllık CHP iktidarına son verecek ve gelip özgürlükçü, hukuk devletini üstün tutan, ekonomide rasyonel ve evrensel kurallara dayalı iktidarını kurabilecek" dedikten sonra şunları kaydetti:

"Şaka yapmıyorum, eğer uzun bir uzay yolculuğundan gelmişseniz ya da 20 yıl süren bir komadan dün uyandıysanız ve hiçbir şeyden habersiz bu konuşmayı dinlediyseniz AK Parti liderinin konuşmasından böyle bir sonuca varırsınız.

Türkiye'nin muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi siyaset ustası olan Erdoğan'ın 20 yıllık siyasi başarısının altında aslında bu tavır yatıyor. Kendi yaptıklarına ya da kendi yapmadıklarına yabancılaşma. Yaptığı icraatların olumsuz sonuçlarından da, yapmadığı icraların olumsuz sonuçlarından da kendini sorumlu tutmuyor ve bu 'sorumsuz olma haline' seçmenlerini inandırabiliyor.

'MÜTHİŞ BAŞARILI BİR SİYASİ TUTUM'

Bu aslında müthiş başarılı bir siyasi tutum. Çünkü böylelikle, kendisine geçmişte oy vermiş olanları da rahatlatıyor, onların da olumsuz gelişmelerden dolayı kendilerini sorumlu hissetmelerinin, yaşadıkları sorunların kendi tercihlerinin sonuçları olduğunu düşünmelerinin önüne geçiyor.

Seçmen de başarılarda pay sahibi olduğunu düşünürken, giderek sayısı artan başarısızlıklardan kendini sıyırıveriyor. Otoyolları, köprüleri yapmanın bir parçası ama ekonomiyi batırıp milleti fakirleştirmenin ya da soğanı 30, patatesi 25 TL yapanın, doları 3 yılda 3 katı fiyata çıkarmanın sorumlusu olmuyor.

'HİÇ AMA HİÇ ÇEKİNMİYOR'

Dahası, muhalefetin açıkladığı programa 'Yapamazsınız' dedikten ve dedirttikten sonra, bu programı alıp kendi programı gibi kullanmaktan da hiç ama hiç çekinmiyor.

20 yıldır tutan bu formülün, bu seçimde yine tutup tutmayacağını 1 ay sonra göreceğiz. Yaşanan bunca şeye rağmen, hala tutarsa ve yine tutarsa diyecek tek kelimemiz olamaz. Ancak şapka çıkartılır. 20 yıllık cehape iktidarına son verdiği için…"