Erdoğan, "Nas"ı unuttu... "AKP muhalefete hazırlanıyor"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan etkinlikte partisinin “Seçim Beyannamesi”ni açıkladı. Erdoğan’ın konuşmasında en dikkat çeken noktalardan biri de “Türkiye Ekonomi Modeli”nin ve ekonomide “Nas” politikasının yer almaması oldu.

Erdoğan’ın seçim beyannamesinin ekonomi bölümlerini eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın yazacağı bildirilmişti.

Elvan, Erdoğan’ın “Faiz sebep enflasyon sonuç” tezine ‘uyum sağlayamadığı’ için görevden alınmış ve yerine mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati getirilmişti.

Erdoğan, ekonomi vaatlerini açıklarken, ne “Türkiye Ekonomi Modeline” değindi ne de faiz politikalarıyla ilgili adını sıklıkla duyduğumuz Nas’a değindi.

Öyle ki, hükümete yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Seçim beyannamesinin ekonomiyle ilgili bölümünde eski ekonomi bakanları Lütfü Elvan’ın etkisi ve Mehmet Şimşek’in dokunuşları hissediliyordu. Belli ki seçimlerden sonra piyasa dostu bir ekonomi yönetimine geçilecek. Bunun bir işareti de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusuna hiç girmemesiydi. ‘Nas’ dememesiydi” ifadelerini kullandı.

Ekonomist Prof. Dr. Hurşit Güneş ve ekonomi yazarı Barış Soydan, Erdoğan’ın seçim beyannamesindeki ekonomi vaatlerini Gerçek Gündem’e değerlendirdi.



“AKP MUHALEFETE HAZIRLANIYOR”



AKP’nin ekonomi politikalarını net bir şekilde görmek için önce iktidara gelebilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, “Benim gördüğüm Cumhur İttifakı ve özellikle AK Parti kendisini muhalefete hazırlıyor ve bakanlarını da milletvekili adayı olarak yazdı. A takımını parlamentoya çekti. Bence bir muhalefet hazırlığında ama tabii doğal olarak, seçimlere girerken bir seçim beyannamesiyle yapacaklarınızı açıklar ve oylarınızı maksimize etmeye çalışırsınız” yorumunda bulundu.



AKP’nin oy oranının anketlerde de ‘pek parlak’ görünmediğini söyleyen Güneş, “Olur da kazanırsa, öyle anlıyorum ki, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek aktif olarak siyasette olmak istemediğini söylese de daha sonra Saray’da birtakım toplantılara katılmış ve bir siper paketi konusunda onları ikna etmiş gözüküyor. Bir de şunu söyleyeyim, çünkü Mehmet Şimşek, mutlaka parasal bir disiplinin olması gerektiğini bilen bir finansçı” diye konuştu.

AKP’nin seçimi kazanması durumunda, yürüttükleri “Türkiye Ekonomi Modeli” politikasını sürdüremeyeceklerini anladığını aktaran Güneş, ‘Nas’ politikasının yurttaşlarda tepki yarattığını da şöyle anlattı:

İkide birde Nas dedikleri takdirde de vatandaşı kudurttuklarını düşünüyorum. Çünkü bu Nas fikri ortaya çıktıktan sonra Türkiye’de olağanüstü bir enflasyon ortaya çıktı. Yani vatandaşa ‘Faizi indireceğim’ dediğiniz zaman AK Parti seçmeni bile biliyor ki daha yüksek bir pahalılıkla karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla aynı şeyleri tekrar edip sıkıntıya girmenin anlamı yok. Orası bir zafiyet alanı ve muhtemelen o zafiyet alanından da çıkıyorlar.

Ama dediğim gibi ben AK Parti’nin bir muhalefet olma hazırlığında olduğunu düşünüyorum.

“YUVARLAK İFADELERLE HER ŞEYİ YAPMA İMKANI…”

Ekonomi yazarı Barış Soydan da, Erdoğan’ın ekonomi vaatlerinin belirsiz olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan’ın Nas politikasından döndüğünü söyleyemiyoruz bence çünkü yuvarlak ifadeler kullanarak aslında her şeyi yapma imkanına bırakmış AKP yönetimi. Bu seçim beyannamesinde ne yana gideceklerine dair bir işaret yok.

“ERDOĞAN ELVAN FAİZ YÜZÜNDEN KIZMIŞTI”

Erdoğan’ın beyannamesinde ekonomi bölümünü yazan Elvan’ın daha önce Erdoğan’ı faiz konusunda kızdırdığını belirten Soydan, Elvan hakkındaki görüşlerini de şöyle sıraladı:

“Metni Lütfi Elvan hazırlamış biliyorsunuz. Lütfi Elvan da Ortodoks politikalara yakın. Mehmet Şimşek’in de çalışma arkadaşı. Naci Ağbal ile gelmişlerdi, 2020 senesinin sonunda. Ama Erdoğan kızmıştı ona faiz hakkındaki düşünceleri nedeniyle.”

Kaynak: Gerçek Gündem