Hollywood'u Sarsan Skandal! Blake Lively'nin Dava Dosyasına Taylor Swift de Girdi

ABD'li oyuncu Blake Lively'nin rol arkadaşı Justin Baldoni'ye açtığı "cinse taciz" ve "karalama" davası Hollywood'da bomba etkisi yarattı. Sektörün dilinden düşmeyen dava dosyasına şimdi de dünyanın en büyük pop yıldızı Taylor Swift girdi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Hollywood'u Sarsan Skandal! Blake Lively'nin Dava Dosyasına Taylor Swift de Girdi

Bu yıl "It Ends with Us" (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filmiyle gündemden düşmeyen ABD'li oyuncu Blake Lively, sosyal medyada çok büyük bir linç kampanyasıyla karşı karşıya kaldı. Hakkında birden olumsuz haberlerin yayılmasıyla Hollywood'da itibarı ciddi zarar gören 37 yaşındaki Lively, filmdeki rol arkadaşı ve yönetmeni Justin Baldoni'ye açtığı davayla gündeme oturdu.

Hollywood'u Sarsan Skandal! Blake Lively'nin Dava Dosyasına Taylor Swift de Girdi - Resim : 1

Ünlü oyuncu, 40 yaşındaki Baldoni'ye "cinsel taciz" ve "karalama" suçlamalarıyla dava açtı. Baldoni'nin, kendisinin itibarını yok etmek için sosyal medyada hakkında linç kampanyası başlattığını ve olumsuz haberleri desteklediğini iddia eden oyuncunun dava dilekçesinde adı geçen bir isim de ABD'li pop yıldızı Taylor Swift oldu.

TAYLOR SWIFT'İN ADI İKİ KEZ GEÇTİ

Dava dilekçesine göre; Baldoni'nin çalıştığı halkla ilişkiler ajansı TAG PR'da hazırlanan "kompla planında" Taylor Swift'ten iki kez bahsediliyor. Belgede 35 yaşındaki şarkıcının, yakın arkadaşı Lively ile birlikte feminizmi "zorbalık" için kullandığına dair spekülasyonların sosyal medyaya yayılması planından bahsediliyor.

Hollywood'u Sarsan Skandal! Blake Lively'nin Dava Dosyasına Taylor Swift de Girdi - Resim : 2

Ayrıca Baldoni'nin PR ekibiyle yaptığı iddia edilen bir başka mesajlaşmada da Taylor Swift'in adı geçiyor. Blake Lively'nin Swift ile uzun süredir arkadaş olması dolayısıyla ünlü şarkıcının hayranlarının desteğine sahip olacağını düşünen Baldoni, iddiaya göre bu durumun kendisi için yaratacağı "tehlikeye" de dikkat çekiyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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