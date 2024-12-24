Survivor İsmail Balaban Herkesin Diline Düştü! Gözyaşlarını Tutamadı, Yerinden Kımıldayamadı

Survivor 2025 yarışmacılarının Dominik yolculuğu başladı. Yarışmacı adayları havalimanında sevdiklerine birer birer veda ederken, eski Survivor şampiyonlarından İsmail Balaban'ın veda videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

İlayda Şeker "Allah'a emanet ol her şeyim kalbim seninle" diyerek eşiyle pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

“SANKİ ASKERE Mİ GİDİYOR?”

Balaban ve eşi İlayda Şeker’in birbirlerine sarılıp gözyaşlarına boğuldukları anlar, sosyal medyada linç edildi. Balaban ve eşinin görüntülerine “Sanki cepheye gönderiyor", “Askere gitse neyse de parasını alıp gidiyor” gibi eleştiri yorumları yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi