Londra'da 'Sihirli Annem' Buluşması! Betüş, Ceren ve Çilek Yan Yana Geldi, Sosyal Medya Yıkıldı

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Sihirli Annem dizisinin oyuncuları yıllar sonra yurt dışında bir araya geldi. Dizide Ceren ve Çilek karakterlerini oynayan Gizem Güven ile Zeynep Özkaya, anneleri Betüş'ü canlandıran İnci Türkay ile Londra'da bir araya geldi. Bu buluşma çok sayıda beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.

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Londra'da 'Sihirli Annem' Buluşması! Betüş, Ceren ve Çilek Yan Yana Geldi, Sosyal Medya Yıkıldı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden Sihirli Annem'in yıldızları, yıllar sonra İngiltere'nin başkenti Londra’da buluştu. Dizide "Ceren" karakterini canlandıran Gizem Güven ve "Çilek" karakterini oynayan Zeynep Özkaya, fenomen yapımda annelerine hayat veren İnci Türkay'ı yeni evinde ziyaret etti.

Londra'ya yerleşen İnci Türkay, bir zamanlar annelerini oynadığı genç kadınlarla fotoğraf çektirip mutlu anlarını paylaştı. Fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Zeynep Özkaya da "Seni çok seviyoruz sihirli annemiz" notunu düştü.

Londra'da 'Sihirli Annem' Buluşması! Betüş, Ceren ve Çilek Yan Yana Geldi, Sosyal Medya Yıkıldı - Resim : 1

'BETÜŞ'ÜMÜZE KAVUŞTUK'

Gizem Güven ise buluşma anından bir fotoğrafı, "Zaman geriye aksıııın ve bir süre öyle kalsın. Sizi çooook seviyorum! Betüş’ümüze kavuştuk" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncuların paylaşımlarına sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Sihirli Annem ile büyüyen nesil, fotoğraflar karşısında çok duygulandığını dile getirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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