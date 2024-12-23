19 Yıl Sonra Yeniden! Ünlü Oyuncu Ezgi Şenler Çocukluk Aşkıyla Evleniyor
Teşkilat dizisinin oyuncularından Ezgi Şenler, 12 yaşından beri tanıştığı çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile dünyaevine girecek. İkilinin 19 yıl sonra yeniden karşılaştığı ve ilişkilerinin bu şekilde başladığı öğrenildi.
Kaynak: birsenaltuntas.com
"Bodrum Masalı" ve "Çatı Katı Aşk" gibi dizilerle şöhret olan oyuncu Ezgi Şenler, en son "Teşkilat" dizisiyle kamera karşısına geçti. Kariyerinde güzel bir ilerleme izleyen oyuncunun özel hayatında da güzel gelişmeler yaşandı.
31 yaşındaki ünlü oyuncu, hayatını çocukluk aşkı ile birleştirecek. Ezgi Şenler, 7 aydır birliktelik yaşadığı futbolcu menajeri Ömer Gürgen’den evlilik teklifi aldı.
19 YIL SONRA YENİDEN
Şenler’in 12 yaşından beri Gürgen’le tanıştığı, 19 yıl sonra yeniden karşılaşıp ilişki yaşamaya başladıkları ve ikilinin birbirlerinin ilk aşkı oldukları ortaya çıktı.