19 Yıl Sonra Yeniden! Ünlü Oyuncu Ezgi Şenler Çocukluk Aşkıyla Evleniyor

"Bodrum Masalı" ve "Çatı Katı Aşk" gibi dizilerle şöhret olan oyuncu Ezgi Şenler, en son "Teşkilat" dizisiyle kamera karşısına geçti. Kariyerinde güzel bir ilerleme izleyen oyuncunun özel hayatında da güzel gelişmeler yaşandı.