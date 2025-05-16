Konut Fiyatları İçin Geri Sayım Başladı! Uzman İsim Piyasada Deprem Etkisi Yaratacak Net Tarihi Verdi

MEVDUAT GETİRİSİ KONUTU GERİDE BIRAKTI

Konut yatırımı, kısa vadede mevduata göre daha az kazançlı hale geldi. Örnek vermek gerekirse, 7 milyon TL’ye alınan bir konut ortalama aylık 40 bin TL kira getirirken, aynı miktar mevduata yatırıldığında aylık 250 bin TL’ye kadar getiri sağlanabiliyor. Bu fark, yatırımcıların konuttan uzaklaşmasına neden oldu.