Konut Fiyatları İçin Geri Sayım Başladı! Uzman İsim Piyasada Deprem Etkisi Yaratacak Net Tarihi Verdi
Uzun süredir yüksek faiz ve zayıf taleple sönük seyreden konut piyasasında hareketlenme sinyalleri başladı. Ekonomistler, bu durağan dönemin geçici olduğunu belirterek, konut fiyatlarında gelecekte süre içinde ciddi sıçramalar yaşanabileceğini ifade ediyor.
Kaynak: NTV
Merkez Bankası’nın sıkı para politikaları, kısa süreli toparlanma yaşayan konut piyasasında yeniden frene basılmasına yol açtı. Özellikle konut kredisi faizlerinin yüzde 2,5’in üzerine çıkması, kredi ile ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşları zor durumda bıraktı. Bununla birlikte, mevduat faizlerinin yüzde 50’ye yaklaşması da yatırımcıların gözünü konuttan çevirmesine neden oldu.
SATIŞLAR GERİLEDİ, KİRALAR UÇUŞA GEÇTİ
Yüksek kredi faizleri ve azalan alım gücü konut satışlarını yavaşlatırken, ev sahibi olamayanların kiralık konuta yönelmesiyle kira fiyatları uçuşa geçti. Türkiye genelinde konut sahipliği oranı yüzde 55’e kadar düşerken, yeni konut inşaatlarının yavaşlamasıyla arz-talep dengesi iyice bozuldu. Bu da kira fiyatlarına yüzde 50’ye varan zamlar olarak yansıdı.
MEVDUAT GETİRİSİ KONUTU GERİDE BIRAKTI
Konut yatırımı, kısa vadede mevduata göre daha az kazançlı hale geldi. Örnek vermek gerekirse, 7 milyon TL’ye alınan bir konut ortalama aylık 40 bin TL kira getirirken, aynı miktar mevduata yatırıldığında aylık 250 bin TL’ye kadar getiri sağlanabiliyor. Bu fark, yatırımcıların konuttan uzaklaşmasına neden oldu.
3 YILA KADAR 3 KAT ARTACAK
NTV’de yer alan değerlendirmelerde, ARSAVEV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk önemli öngörülerde bulundu. Öztürk, konut fiyatlarının şu an maliyet sınırında olduğunu ve faiz baskısı nedeniyle baskılandığını söyledi. Ancak bu baskının kalıcı olmadığını savunan Öztürk, piyasaların canlanmasıyla birlikte fiyatların 2-3 kat artabileceğini dile getirdi.
2025 yılı sonuna kadar 7 milyon TL’lik bir evin fiyatının doğrudan 10 milyon TL’ye çıkmasının şart olmadığını vurgulayan Öztürk, "Piyasada hareketlilik başladığında konut fiyatları 2 ila 3 kat artış gösterecek" dedi.