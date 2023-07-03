Saldırgan 1 milyon lira verince serbest bırakılmıştı: İBB Müdürü Ramazan Gülten'e saldırıda istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, geçtiğimiz Mayıs ayında kaçak kafe yıkımı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'e yapılan saldırıya ilişkin soruşturma tamamlanırken 6 saldırgana 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Ramazan Gülten'in yanı sıra İBB'nin 3 personelinin de darp edildiği saldırıda, Gülten yüzünden yaralandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Cemil Çakıroğlu tutuklanırken Feti Aydın isimli şüpheli Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla serbest bırakılmıştı.

Halk TV'den Ali Macit'in haberine göre; Ramazan Gülten ve 3 İBB personeline yönelik saldırı hakkında savcı iddianame hazırladı. Dava İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Savcı, Gülten’i darp Feti Aydın, Garip Özay, Hükmü Turan, Cemil Çakıroğlu Batuhan Ekşi ve Abdullah Şanlıer'i, 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek' suçundan mahkemeye sevk etti.

Abdullah Şanlıer için adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararı, 1.000.000,00 TL (Bir Milyon Türk Lirası) güvence bedelinin karar tarihinden itibaren bir ay içerisinde tek seferde mali hazinesine yatırılarak makbuzun soruşturma dosyasına sunulması suretiyle verilmişti.

SAVCIDAN HAPİS İSTEMİ

Şüphelilerden Abdullah Şanlıer hakkında “kamu görevlisine karşı kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından toplamda 2 yıl 11 aydan, 10 yıl 8 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Diğer şüpheliler Batuhan Ekşi, Cemil Çakıroğlu, Feti Aydın, Garip Özay ve Hükmü Turan'ın ise “görevi yaptırmamak için direnme suçundan 8 aydan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.