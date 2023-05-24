İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Bir kaçak kafe daha yıkıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yıkım kararı aldığı Üsküdar Salacak sahilinde Mimar Sinan'ın eseri Kuşkonmaz Camii'nin yanındaki kaçak işletmeler için Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz mart ayında imar planı değişikliği gerçekleştirmiş ve kaçak kafelere adeta siper olmuştu.

Polisin de koruma altına aldığı bir kaçak kafenin AKP milletvekili aday adayına ait olduğu ortaya çıkmıştı.

İBB bugün bir kaçak kafeyi daha yıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kafenin yıkımını sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu açıklamasında, “Dünyanın en güzel manzaralarından birinde, Üsküdar Salacak’ta yıllardır göz yumulan kaçak kafelerin birini daha bugün yıktık” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en güzel manzaralarından birinde, Üsküdar Salacak'ta yıllardır göz yumulan kaçak kafelerin birini daha bugün yıktık. pic.twitter.com/KsG2pddrrG — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 24, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem