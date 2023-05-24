Kılıçdaroğlu'nun 'gazeteciliği tam yapmalı' dediği Kübra Par: Cümle düşüktü

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, danışmanı aracılığıyla mesaj gönderdiği Kübra Par'ı mesajın tamamını okumadığını söyleyerek "gazeteciliği tam yapmalı" diye eleştirdi. Par, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

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Kılıçdaroğlu'nun 'gazeteciliği tam yapmalı' dediği Kübra Par: Cümle düşüktü

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam HaberTürk'te canlı yayın konuğu oldu. Gün içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u konuk eden Kübra Par'a, basın sözcüsü yoluyla mesaj gönderdiğini belirten Kılıçdaroğlu, Par'ın cevap mesajının yalnızca ilk bölümünü okuduğunu ifade etti. Par, "Kemal Kılıçdaroğlu 6 Şubat 2018'de '50 sefer söyledim bir daha söylüyorum, meydanlarda söyledim, televizyonlarda söyledim, gazetelerde, her yerde söyledim PKK terör örgütüdür.' Bu açıklamayı göndermişler" dedi.

Ancak Par, mesajın, “Sayın bakan, terörden medet umuyorsa, 2019’da Öcalan’dan mektup getirip mektubun ‘HDP’nin çizgisindeki vahim sapmayı tespit ettiğini’ söyleyenlere yorum yapsın” kısmını okumadı. 

Kılıçdaroğlu'ndan Kübra Par'a eleştiri: Yanıtımın iktidarı rahatsız edecek bölümünü neden okumadı, gazeteciliği tam yapmalıKılıçdaroğlu'ndan Kübra Par'a eleştiri: Yanıtımın iktidarı rahatsız edecek bölümünü neden okumadı, gazeteciliği tam yapmalıSeçim

Kılıçdaroğlu, katıldığı Habertürk canlı yayınında Par’ı mesajı yarım okumasından dolayı eleştirerek şunları söyledi: 

“Buradan gönderdiğimiz bir yanıtta ikinci bölümünü, ikinci cümleyi okumadı, neden okumadı? Okuması lazımdı. Gazeteci, gazeteciliği tam yapmalı. Eğer bir yanıt gönderiyorsa, yanıtın bir bölümünü okuyup, iktidarı rahatsız edecek diğer bölümünü okumuyorsa doğru değil. Kübra hanıma söylüyorum.”

KÜBRA PAR'DAN AÇIKLAMA

Par, Twitter’dan yaptığı açıklamada bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek "cümle düşüklüğü" nedeniyle mesajın devamını okumadığını söyledi.

Par, şunları yazdı: 

*Bu akşam yayınımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili montajlanmış bir video kullanmasını Bakan Murat Kurum’a doğrudan sordum. Kurum’un terör eleştirileri üzerine Sayın Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Ömer Topsakal’dan bir mesaj geldi. O sırada başka bir konuya geçmiştik. Sayın Kılıçdaroğlu birazdan yayınımızda olacaktı.

*Mesajın son bölümü cümle düşüklüğü içeriyordu, ilk bölümü okudum ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun az sonra canlı yayınımızda olacağını, bu iddialara bizzat kendisinin yanıt verebileceğini özellikle belirttim.

*Bunun üzerine Ömer Topsakal teşekkür mesajı attı. Mesajı yarım okumamda kesinlikle bir kasıt yoktu.

*İktidarı rahatsız etmemek gibi bir kaygım olsaydı montajlı video konusunu ısrarla sormazdım. Kamuoyunu aydınlatmak adına Topsakal’dan gelen mesajı aşağıda olduğu gibi yayınlıyorum. Bir yanlış anlaşılma oluştu. Buna şahsen üzüldüm.

Kılıçdaroğlu'nun 'gazeteciliği tam yapmalı' dediği Kübra Par: Cümle düşüktü - Resim : 2

Kılıçdaroğlu'nun 'gazeteciliği tam yapmalı' dediği Kübra Par: Cümle düşüktü - Resim : 3

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