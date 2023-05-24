Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu

TRT1 ekranlarında yayımlanacak yeni diziye Kanal D'deki Yargı dizisinden transfer

Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu

Kanal D'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yargı, 2 yıl önce izleyicilerle buluştu. Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı dizi, hukuk ve adalet sistemine odaklanıyor. Dizide, farklı konularda hukuk mücadelesi veren avukatların ve savcıların hikayeleri anlatılıyor. Her bölümde farklı bir olaya odaklanan dizi, izleyicileri sürükleyici hikayeleriyle ekrana bağlıyor. Yargı, hem hukuk sistemini anlamak isteyenler hem de dramatik yapımları sevenler için ideal bir seçenek. Başarılı oyunculuk performansları ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken Yargı, Kanal D'nin en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Pazar günleri yayımlanan Yargı dizisi 3.sezonda da devam edecek. 

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Yiğit Kalkavan TRT 1'in "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu - Resim : 1

Yiğit Kalkavan Rıdvan rolüne hayat verdiği “Yargı” dizisinin ardından NGM imzalı “Kendi Düşen Ağlamaz” dizisiyle el sıkışmıştı. Başarılı oyuncu Eylül Tumbar ile Enes Koçak’ı buluşturan TRT 1’nin merakla beklenen dizisinin görüşmesine gittiğinde teklif edilen karakterin adının da “Rıdvan” olduğunu öğrenince çok şaşırdı.

Genç yıldızın karakter adı bu tesadüf nedeniyle değiştirildi. Çekimleri devam eden dizide Serkan’ın (Enes Koçak) en yakın arkadaşını canlandıran Kalkavan’ın yeni adı “Bahattin” oldu.

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