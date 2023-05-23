Kanal D'den sevilen diziye final kararı! İddialar doğru çıktı

Kanal D ekranlarında yayımlanan Camdaki Kız dizisi yakında final yapıyor. Bazı haber sitelerinde yer alan iddialar doğru çıktı. Camdaki Kız resmen final yaparak ekranlara veda ediyor.

BÜYÜK FİNAL ÖNCESİ SON TOPLANTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Camdaki Kız dizisinde yer alan oyuncular son kez buluştular.

Üç sezon boyunca seyirciyi ekran başına toplayan Camdaki Kız dizisi ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

Camdaki Kız dizisi ekibi bu akşam Nişantaşı’nda düzenlenen veda yemeğinde buluştu. Dizi ekibi zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Camdaki Kız, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. Nalan ve ailesinin ikamet ettiği Esra Umur yalısı, Beykoz'un Kanlıca semtinde bulunmaktadır. Koroğlu ailesinin oturduğu konaktaki çekimler ise Beyoğlu'nun Cihangir mahallesinde yer alan 1850 yılında yapılmış 24 odalı Sadık Paşa Konağında gerçekleştirilmektedir.

Dizinin başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Enis Arıkan ve Cihangir Ceyhan yer almaktadır.

Camdaki Kız dizisi 3 sezondur Kanal D ekranlarında yayımlanıyordu. Camdaki Kız dizisinin eski bölümleri youtube.com platformunda yer almaya devam edecek.