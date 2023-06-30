İSKİ'den tatilcilere 'korozyon' uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ); Kurban Bayramı’nda tatile çıkan vatandaşların, evlerinde uzun süre kullanılmayacak su tesisatında korozyona bağlı pas birikmeleri olabileceğini, bu durumun İSKİ’nin içme suyundan kaynaklanmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada; “Böyle durumlarda özellikle tesisatı eski olan evlerin boru, vana ve bataryalarında korozyona bağlı pas birikimleri olabilmekte bu da suyun rengini değiştirmektedir. Suyun rengindeki bu değişim İSKİ’den kaynaklanmamakta, su bir süre açık bırakıldığında sorun kendiliğinden ortadan kalkmaktadır” denildi.

İSKİ’nin yazılı açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere Kurban Bayramı tatili dokuz gün olarak gerçekleşmektedir. Bu gibi uzun süreli tatillerde İstanbullular şehir dışına çıkabilmekte ve evlerinde uzun süre su kullanılmamaktadır.

Böyle durumlarda özellikle tesisatı eski olan evlerin boru, vana ve bataryalarında korozyona bağlı pas birikimleri olabilmekte bu da suyun rengini değiştirmektedir. Suyun rengindeki bu değişim İSKİ’den kaynaklanmamakta, su bir süre açık bırakıldığında sorun kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. İstanbul’a 365 gün 24 saat temiz, sağlıklı ve güvenilir su sağlayan İSKİ olarak kamuoyuna saygı ile duyururuz”

Kaynak: ANKA