Üsküdar'da kaçak yapı yıkımında İBB yöneticisine saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafeyi yıkmak için harekete geçti.

Salacak Dönercisi’nin kaçak ilavelerinin yıkımı sırasında İBB ekibi saldırıya uğradı. Alanda çıkan ve fiziki sataşmaya dönen gerginlik sırasında İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, kafe sahipleri tarafından darp edildi.

DAHA ÖNCE DE ZABITAYA SİLAH ÇEKİLMİŞTİ

Mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nca engellen Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımı sırasında daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı.

Üsküdar Belediyesi yetkisinde bulunan bir kafenin çatısına karar üzerine söküm işlemi için çıkan zabıta ekiplerine kim olduğu bilinmeyen bir kişi silah çekmişti.

Belindeki silahı çıkaran kişi, çalışanların aşağı inmesini istemişti. Üsküdar Belediyesi ekipleri bunun üzerine sahil alanından ayrılmıştı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Büfe sahibinin yakını olduğu belirtilen T.S. gözaltına alınmıştı. Şüphelinin kullandığı tabancanın ise kuru sıkı olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem