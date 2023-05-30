Üsküdar'da kaçak yapı yıkımında İBB yöneticisine saldırı

İBB ekipleri, Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımına ilişkin çalışmalara devam ediyor. Son olarak Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafeyi yıkmak için harekete geçen ekipler saldırıya uğradı. Çıkan arbedede İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten darbedildi.

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Üsküdar'da kaçak yapı yıkımında İBB yöneticisine saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafeyi yıkmak için harekete geçti.

Salacak Dönercisi’nin kaçak ilavelerinin yıkımı sırasında İBB ekibi saldırıya uğradı. Alanda çıkan ve fiziki sataşmaya dönen gerginlik sırasında İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, kafe sahipleri tarafından darp edildi.

Üsküdar'da kaçak yapı yıkımında İBB yöneticisine saldırı - Resim : 1

DAHA ÖNCE DE ZABITAYA SİLAH ÇEKİLMİŞTİ

Mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nca engellen Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımı sırasında daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı.

Üsküdar Belediyesi yetkisinde bulunan bir kafenin çatısına karar üzerine söküm işlemi için çıkan zabıta ekiplerine kim olduğu bilinmeyen bir kişi silah çekmişti.

Belindeki silahı çıkaran kişi, çalışanların aşağı inmesini istemişti. Üsküdar Belediyesi ekipleri bunun üzerine sahil alanından ayrılmıştı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Büfe sahibinin yakını olduğu belirtilen T.S. gözaltına alınmıştı. Şüphelinin kullandığı tabancanın ise kuru sıkı olduğu kaydedilmişti.

Silahla tehdit edildiler: İBB ekipleri bakanlığın koruduğu kaçak yapıları yıktıSilahla tehdit edildiler: İBB ekipleri bakanlığın koruduğu kaçak yapıları yıktıİstanbul

Kaynak: Gerçek Gündem

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