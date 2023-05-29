Seçim bitti, AA Müdürü, İmamoğlu'nu hedef aldı: Dava açacağız

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Anadolu Ajansı, 15 Mayıs'ta da 29 Mayıs'ta da alnı ak, başı dik, işini dosdoğru yapmış olmanın özgüveniyle burada." değerlendirmesinde bulundu.

Karagöz, Habertürk canlı yayınında AA'nın Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarını yayımlama sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.

AA'nın seçimi aboneleri için takip ettiğini ve sahadaki çalışanlarından ulaşan verileri geliş sırasına göre abonelerine sunduğunu belirten Karagöz, "bazı kanallarda bazı yorumcuların ilk gelen verileri beğenmedikleri, ilk gelen verilerden rahatsız oldukları için AA'yı tartışma gereği duyduklarını" ifade etti.

Karagöz, şöyle konuştu:

"Bunu bir hakikatin parçası olarak görmediler. Bunu bir manipülasyon olarak gördüler. Dolayısıyla AA'yı gündem yaptılar. Peki hakikat nedir? AA'nın abonelerine servis ettiği ilk veriler gerçekten de ilk veriler mi? AA burada bazı verileri geç, bazı verileri erken mi veriyor? İşin aslı şu, bize gelen veriler, esasında siyasetle ilgilenen herkes bunu çok iyi biliyor, sandıkta işi hızlı bitiren sandık ekiplerinin tutanaklarından geliyor. Bir ilçede 60 seçmen varsa o ilçe işini hızlıca bitiriyor, imza altına alınıyor ve tutanaklar bize geliyor. Bu seçimde bize ilk Elazığ'dan veri gelmiş. 59 seçmen var o sandıkta. Hemen saymışlar, imza altına almışlar. Burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 47 oy var. Sayın Kılıçdaroğlu'na 12 oy var. Bu veri bize saat 17.03'te gelmiş. Yani 59 oyu 3 dakika içinde saymışlar, imza altına almışlar ve bunun görseli oluşmuş. 17.13'te Erzurum'dan gelen bir sandıkta 35 oy var. Çok hızlı bir şekilde saymışlar. 30 oy Recep Tayyip Erdoğan'a, 5 oy Kemal Kılıçdaroğlu'na."

"AA, 103 YILDIR SADECE HAKİKATİ VERDİ"

Ajansa ulaşan ilk verileri istatistiksel açıdan anlamlı bir bütün oluşturmasının ardından abonelere ulaştırdıklarını anlatan Karagöz, "Biz abonelerimize verilerimizi yaklaşık yüzde 10 gibi anlamlı bir veri seti oluştuğunda verdik. Yüzde bir, iki, üçlerde vermedik. Eğer verseydik tartışma daha da büyük olacaktı. Çünkü o bölgede oylarda daha da büyük fark vardı." dedi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yayın yasağını kaldırmadan abonelerin ajanstan veri talebinde bulunduğunu aktaran Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de hemen hemen tüm kanallar, muhalefet tarafını destekleyen kanallar, tarafsız duran kanallar, açıktan Cumhurbaşkanımıza destek veren kanallar, herkes bizim abonemiz. Bizi eleştirenler de bizim abonemiz. Fakat biz verileri belli bir seviyeye gelene kadar tuttuk. O zaman da şunu söylediler, 'Demek ki sonuçlar istedikleri gibi gitmiyor. O yüzden verileri tutuyorlar.' Hayır. AA, 103 yıldır kamuoyu ve abonelerine sadece hakikati verdi. Burada da aynısı oldu. Verileri geliş sırasına göre verdik ve asla veriler arasında bir ayrım yapmadık. Artık kamuoyunun seçim sistemini bilmesi gerekiyor. Kamuoyu biliyor da televizyonlarda yorum yapan insanlar, 'Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor. Verilerle oynuyor.' dediklerinde boşa düşeceklerini, söyledikleri sözün anlamsız olduğunu ve bir karşılığının olmadığını artık öğrenmeliler diye düşünüyorum. Çünkü biz bu seçime 2022 Şubat ayından beri hazırlanıyoruz."

"AA MANİPÜLASYON YAPMIYOR"

Serdar Karagöz, farklı platformlardan seçim verisi alan televizyon kanallarının da bir süre sonra pes edip sadece AA'nın verilerini izleyiciye ulaştırdığını belirtti. Karagöz, "Bir muhalif kanalda Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de Sayın Kılıçdaroğlu sandıkların yüzde 80'i açılana kadar öndeydi. O kanal o veriyi gösterip, 'AA manipülasyon yapıyor.' diyor. Hakikat öyle değil. Orada bir manipülasyon var, fakat o manipülasyonu AA yapmıyor." diye konuştu.

Bunun da YSK'nin siyasi partilerle paylaştığı sonuçlardan anlaşıldığını aktaran Karagöz, AA'nın verileriyle YSK'nın verilerinin örtüştüğünü, oranlar arasında fark bulunmadığını bildirdi.

Karagöz, "Bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'nun önde bulunduğu bir durum olmadı ama siz bazı tutanakları elinizde tutarsanız, bazı tutanakları abonelerinize servis etmezseniz o zaman olur böyle bir durum. Fakat AA bunu yapmıyor. AA, tutanakları kendisine geldiği gibi abonelerine servis etti. Sonunda da AA'nın verileriyle yaklaşık 4-5 saat sonra YSK'nın verileri aynı çıktı. Bir kez daha AA abonelerine doğru, düzgün, hiçbir tartışmaya mahal vermeden verilerini bu seçimde de servis etti." ifadelerini kullandı.

Verilere ilişkin muhalif gazetecilerden görüştüğü olup olmadığı sorulan Karagöz, çok sayıda tebrik aldıklarını, herkesin AA'nın verileri gayet doğru, hızlı ve sorunsuz şekilde verdiğini kabul ettiğini bildirdi.

Karagöz, kendisini muhalif olarak ifade eden gazetecilerden de tebrik aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim işimizi doğru ve düzgün yaptığımızı zaten YSK'nın kesin olmayan resmi sonuçları ifade etti. Bu süreçte tabii ki AA üzerinden bir gündem oluşturmak bazı siyasilerin tercihi oldu. Fakat sevindiğim bir şey var, 14 Mayıs akşamı saat başı televizyonlara çıkarak 103 yıldır sadece haber veren AA'yı hedef alan o siyasileri 28 Mayıs'ta görmedik. 'AA manipülasyon yapıyor. AA'nın verilerine güvenmeyin.' diyen bir siyasi görmedik. Demek ki 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da AA'nın verileri doğru, düzgün ve tartışma olmaksızın abonelerine servis ettiği kabul edilmiş oldu. Bundan dolayı çok mutluyum."

"DAVA AÇACAĞIZ"

Karagöz, 14 Mayıs akşamı AA çalışanlarını hedef gösteren siyasilere dava açılacağına ilişkin önceki açıklamaları anımsatılarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dönüktü eleştiriniz, 14 Mayıs üzerinden. Dava açacağınızı ifade etmiştiniz, dava açtınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hukuk birimimiz gerekli düzenlemeleri yaptı, kendisine dava açacağız. Bizim en büyük sermayemiz itibarımız ve ona en ufak zarar gelmesin diye elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. 2 bin 500 arkadaşım gece-gündüz çalışarak Anadolu Ajansı'nın itibarlı bir kurum olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ama buna rağmen bize birisi hala 'Manipülasyon yapıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz' diyorsa bu bizim itibarımıza yönelik bir saldırıdır, tabii ki dava açacağız."

Anadolu Ajansı'nı seçim verilerinde manipülasyon yapmakla suçlayan siyasilerin mahcup olduğunu savunan Karagöz, "14 Mayıs'ta saat başı 'Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor' diyenler, 15 Mayıs'ta mahcubiyet içinde kaldılar ve 28 Mayıs'ta hiçbiri o kürsüye çıkıp herhangi bir açıklama yapmadı. Biz ise 15 Mayıs'ta olduğu gibi 29 Mayıs'ta da buradayız." dedi.

Karagöz, İmamoğlu'na ne zaman dava açılacağının sorulması üzerine hukuki süreçler tamamlandığında bu girişimde bulunulacağını belirtti ve "Sayın İmamoğlu'nun açıklamasından sonra, Anadolu Ajansı çalışanları görev yaparken, arkadaşlarımız sonuç tutanaklarının görsellerini toplarken çeşitli sözlü ve fiziki tacizlere maruz kaldılar. Bu yüzden dava açacağız." dedi.