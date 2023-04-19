Silahla tehdit edildiler: İBB ekipleri bakanlığın koruduğu kaçak yapıları yıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verdiği ve buna ilişkin mahkeme kararlarının da bulunduğu Üsküdar Meydanı’ndaki kaçak yapıların sökümü için alan boşaltıldıktan sonra yıkım gerçekleştirildi.

POLİS İLE İBB ZABITA EKİPLERİ KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

İstanbulluların Boğaz ile görsel bağlantısını kesen, İBB tarafından şehre kazandırılan Üsküdar Meydanı’nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımı, mahkeme kararına karşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı’nca engellenmişti. 10 Nisan’da yıkım için bölgeye gelen İBB zabıta ekipleri ile polis, karşı karşıya gelmişti.

İBB ZABITALARINA SİLAH ÇEKİLDİ

Mimar Sinan’ın 16’ncı yüzyılda, kuşlar üzerine pislemesin diye rüzgarların kesiştiği noktaya inşa ettiği, halk arasında Kuşkonmaz Camii diye bilinen Şemsi Ahmed Paşa Camii’nin hemen bitişiğindeki kaçak yapıların yıkımı için İBB, bugün bir kez daha girişimde bulundu.

İBB’nin bilgilendirmesi üzerine yıkım için Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri de bölgeye geldi. Görevlilerin matkapla çatıda söküme başlayacağı sıra çatıya çıkan ve kimliği henüz bilinmeyen bir kişi silah çekti. Silahlı kişi görevlileri çatıdan indirmeye çalışırken söz konusu kişi bir süre sonra oradan kayboldu.

Sabah saatlerinde yaşanan olayların ardından İBB ekipleri, yıkım için söz konusu yeri boşaltmaya başlandı. İçeriyi boşaltma işlemi sürerken dozerin harekete geçmesiyle ise kısa süreli panik yaşandı.

Kaynak: ANKA