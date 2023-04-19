Kararın uygulanmasını bakanlık engellemişti: Kaçak kafelerin yıkımında İBB ekiplerine silah çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımı mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Üsküdar Kaymakamlığı'nca engellendi.

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre; Üsküdar Belediyesi yetkisinde bulunan kafenin çatısına söküm işlemi için çıkan zabıta ekiplerine kim olduğu bilinmeyen bir kişi silah çekti. Şahıs daha sonra ortadan kayboldu.