Kararın uygulanmasını bakanlık engellemişti: Kaçak kafelerin yıkımında İBB ekiplerine silah çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar Meydanı'nın yapısını bozan kaçak kafeler için gerçekleştirmek istediği yıkımda zabıta ekiplerine kim olduğu bilinmeyen bir kişi silah çekti. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin  Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımı mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Üsküdar Kaymakamlığı'nca engellendi.

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre; Üsküdar Belediyesi yetkisinde bulunan kafenin çatısına söküm işlemi için çıkan zabıta ekiplerine kim olduğu bilinmeyen bir kişi silah çekti. Şahıs daha sonra ortadan kayboldu.

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Geçtiğimiz hafta yasal haklarını kullanıp tahliye ve yıkım için bölgeye giden İBB ekipleri, Üsküdar Kaymakamlığının direktifiyle görev yapan polisleri karşısında buldu. İBB’nin Üsküdar Meydan düzenlemesi içinde kalan 431 Ada içinde bulunan 4 Kafe, 359 ve 367 Ada içinde kalan 3 işletme korumaya alındı. Bazılarının mülkiyeti İBB’ye ait olduğu halde yıkımlarına izin verilmiyor. İBB Encümeninin yıkım kararına, yürütmeyi durdurma istemini reddeden mahkeme hükmüne rağmen, caminin bitişiğindeki kaçak yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından korumaya alındı.
 
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