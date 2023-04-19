Adaylığı tepki çeken DEVA Partili Sadullah Ergin, CHP'nin aday tanıtım toplantısına katılmadı

Ankara birinci bölgeden adaylığıyla tartışma yaratan DEVA Partili Sadullah Ergin, CHP'nin aday tanıtım toplantısına katılmadı.

Adaylığı tepki çeken DEVA Partili Sadullah Ergin, CHP'nin aday tanıtım toplantısına katılmadı

CHP listelerinden aday gösterilmesiyle tartışma yaratan DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara’daki aday tanıtım toplantısına katılmadı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in Ankara birinci bölgeden aday gösterilmesi kamuoyundan büyük tepki çekmiş ve Ergin’in dünkü aday tanıtım toplantısına katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.

CHP'nin dün Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Ankara milletvekili adaylarını halka tanıttığı etkinlikte Sadullah Ergin yer almadı.

Ankara 1. Bölge adaylığı tartışma yaratan ve 4. sıradan aday gösterilen Sadullah Ergin aday tanıtım toplantısına katılmadı.

KENDİSİNİ VİDEO İLE DE TANITMADI

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk'ün haberine göre, CHP kaynakları, Ergin’in öğle saatlerinde Bilkent Otel’de düzenlenen DEVA Partisi İl Başkanları toplantısı sebebiyle aday tanıtım toplantısına katılamadığını söyledi.

Öte yandan Ergin’in tanıtım videosu da diğer milletvekili adaylarından farklı bir formattaydı.

Her milletvekili adayı kendisini bizzat tanıttığı bir video hazırlamışken; sıra Sadullah Ergin’e geldiğinde, Ergin’in kariyerinin özetlendiği bir sunum izlendi.

BALYOZ VE ERGENEKON SÜREÇLERİNDE BAKANDI

Ergin, AKP saflarında siyaset yaparken Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde adalet bakanı görevini yürütüyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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