'Hazır kıta' bekleyecekler: Jandarma personeline 'seçim günü' talimatı neden verildi?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'nın Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderdiği "seçim günü birliklerde hazır kıta beklenilsin" yazısını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan'ın paylaşımına göre, söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Tüm personelin seçimlerde görevli olup olmamasına bakılmaksızın ve bölge ayrımı yapılmaksızın oy kullandıktan sonra evlerine gitmemeleri, birliklerine dönerek ikinci bir emre kadar hazır olarak beklemeleri, birliklerinden ayrılmamaları ayrıca sandık başında görevli personelin de seçimin bitimine müteakip yine birliklerine dönmeleri ve hazır kıta olarak beklemeleri emredilmiştir."

OHAL DAHİL HİÇBİR SÜREÇTE BÖYLE BİR YAZI GİTMEDİ

Asayişle ilgili bir görevi bulunmayan teknik alanlarda çalışan jandarma personeline bile “Oy verdikten sonra birliklerinize dönün” talimatı verildiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “OHAL süreci dahil hiçbir seçimde jandarma personeline böyle bir talimat gitmedi. Bu kararın neden alındığı, halka açıklanmalı” dedi.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan CHP’li Bakan, gündeme getirdiği Jandarma iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

Benim Jandarma'da albay, astsubay, general düzeyinde yani her rütbede görev almış kendi kaynaklarımdan teyit alarak söylediğim şu; Jandarma hiçbir seçimde, mesela jandarmanın bakım fabrikası var, buradaki personeline ya da ikmal, lojistik veya diğer teknik sınıflardaki personeline “Siz oyunuzu kullandıktan sonra Pazar günü birliğinize dönün” dememiş. Sadece “asayişle ilgili personele” o bölge komutanlıkları ya da İl Jandarma komutanlıkları diyor ki “Siz seçimle ilgili, kendi tedbirinizi alın”, bugüne kadar hep böyle yapılıyor. Ama ilk defa bu gönderilen 20 Mart tarihli emirin 3'üncü maddesinde; “Seçim günü görevlendirilmeyen personel oylarını kullandıktan sonra birliklerine dönecektir” diyor.

"BEN SÜLEYMAN SOYLU'YA BUNU SORUYORUM"

Yani, seçimle hiçbir ilişkisi olmayan, asayişle ilgili bir görevi olmayan, teknik alanlarda çalışan personeline dahi “Birliklerinize dönün” diyor. Ben de diyorum ki “Jandarma Genel Komutanlığı olarak 7 Haziran-1 Kasım arasındaki süreçte -bombalar patladı, çok ciddi terör olayları oldu, ülke kan gölüne döndü biliyorsunuz- bile 1 Kasım seçimlerine giderken, tüm o sıcak atmosferde dahi Jandarma Genel Komutanlığı böyle bir emir yayınlamamış. Bugün ne oldu da, hangi güvenlik tedbirine ihtiyaç duyuldu da Jandarma Genel Komutanlığı seçimle ve asayişle ilgisi olmayan personeline "Pazar günü oyunuzu kullandıktan sonra ikinci bir emre kadar birliklerinize döneceksiniz ve bekleyeceksiniz” diyor, asıl soru bu, ben Süleyman Soylu'ya bunu soruyorum ve bir milletvekili olarak denetim görevimin gereği olarak yapıyorum. “Sizin maksadınız bu” demiyorum, niyet okumuyorum, “Bugüne kadar alınmamış bir kararı niye aldınız, açıklayın” diyorum. OHAL varmış gibi. Olağanüstü hal koşullarında da böyle bir karar almamışlar bu arada. Olağanüstü hal durumunda biz seçime gittik, o zaman bile tüm personele siz “oyunuzu kullandıktan sonra birliklerinize dönün, hazır kıta olarak bekleyin” dememişsiniz, insanlar oyunu kullanmış evine gitmiş.

“KOLLUK KUVVETLERİNİN KANUN DIŞI BIR UYGULAMA YAPACAĞINA İLİŞKİN HİÇBIR ENDİŞEM YOK”

Kolluk kuvvetlerinin; hem jandarmanın hem de polisin kanun dışı bir uygulama yapacağına ilişkin hiçbir endişem yok, kanuna nizama uyacaktır onlar. Çünkü, seçim meşru koşullarda olacak, o meşruiyeti de kolluk kuvvetleri koruyacaklar, ben buna inanıyorum. İktidarın verebileceği bir kanunsuz emre de riayet etmeyeceklerini düşünüyorum, verseler de. Yani kimseyi korkuya, endişeye de sevk etmemek lazım bu süreçte ama bunu ifşa etmek, ortaya çıkarmak, bunun gerekçesini araştırmak bizim görevimiz.