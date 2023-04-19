YSK muhalefetin itirazlarını reddetti: Bakanların istifa etmesine gerek yok

YSK, aday olan bakanların görevlerinden istifa etmemesiyle ilgili muhalefetin itirazını reddetti. Önceki seçimlerde bakanlar, görevlerinden ayrılırlardı. AKP'yle birlikte bakanlar kamu imkanlarını kullanmak için görevlerinden ayrılmamaya başladı.

Son Güncelleme:
YSK muhalefetin itirazlarını reddetti: Bakanların istifa etmesine gerek yok

Muhalefet partileri milletvekili adayı olan bakanların istifa etmemeleri halinde adaylıklarının kabul edilmemesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru hakkında karar verildi.

NTV'nin haberine göre, başvuruyu inceleyen YSK, muhalefetin itirazını reddetti. Kararda, bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra kabinede yer alan 16 bakan AKP listelerinden milletvekili adayı olmuştu.

Daha önceki seçimlerde, Bakanlar görevlerinden ayrılır, seçim çalışmalarına katılırdı. AKP iktidarı döneminde Bakanlar gibi üst düzey yöneticiler, kamunun imkanlarını kullanmak için görevlerinden ayrılmıyor.

Etiketler
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Seçim 2023 muhalefet
Son Güncelleme:
Onlarla yaşamak çok zor! Doğuştan sinirli olan 4 burç.. Öfkeleri insanı deli eder Onlarla yaşamak çok zor! Doğuştan sinirli olan 4 burç.. Öfkeleri insanı deli eder
'Komünist Başkan' Maçoğlu, 'Dersim'de Kılıçdaroğlu dışında bir şey değerlendirilmiyor' dedi: Oy oranı tahmini dikkat çekti 'Komünist Başkan' Maçoğlu: Dersim'de sadece Kılıçdaroğlu değerlendiriliyor
İddialı başlamıştı. Show TV dizisi fena karıştı! Erken final şoku İddialı başlamıştı. Show TV dizisi fena karıştı! Erken final şoku
Yeni iddia: 'Erdoğan'la görüşen Mehmet Şimşek'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı' 'Erdoğan'la görüşen Mehmet Şimşek'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı'
Barış Pehlivan: İlim Yayma Cemiyeti, Alzheimer hastasının evini bağış olarak aldı 'İlim Yayma Cemiyeti, Alzheimer hastasının evini bağış olarak aldı'
İstifası çok konuşulmuştu: Eski bakan yeniden sahaya indi İstifası çok konuşulmuştu: Eski bakan yeniden sahaya indi
ÇOK OKUNANLAR
Cüneyt Özdemir anlattı: İşte 20 maddede Sedat Peker ve Muhammet Yakut arasındaki benzerlik ve farklar! İşte 20 maddede Sedat Peker ve Muhammet Yakut arasındaki benzerlik ve farklar!
Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu: Mutluluk ve zenginlik sizi bekliyor Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu: Mutluluk ve zenginlik sizi bekliyor
Liderlerin aşçısı, siyasetçilerin damak zevkini anlattı: 'Hiç yemek ayrımı yapmazdı' Liderlerin aşçısı, siyasetçilerin damak zevkini anlattı: 'Hiç yemek ayrımı yapmazdı'
Selahattin Demirtaş'ın Özgür Demirtaş'a 'amca oğlu' yanıtına gelen yorumlar güldürdü Selahattin Demirtaş'ın Özgür Demirtaş'a 'amca oğlu' yanıtına gelen yorumlar güldürdü
Üç ankette çarpıcı sonuçlar: Erdoğan ve AKP kan kaybediyor, muhalefet yükseliyor Erdoğan ve AKP kan kaybediyor, muhalefet yükseliyor