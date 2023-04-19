YSK muhalefetin itirazlarını reddetti: Bakanların istifa etmesine gerek yok

Muhalefet partileri milletvekili adayı olan bakanların istifa etmemeleri halinde adaylıklarının kabul edilmemesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru hakkında karar verildi.

NTV'nin haberine göre, başvuruyu inceleyen YSK, muhalefetin itirazını reddetti. Kararda, bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra kabinede yer alan 16 bakan AKP listelerinden milletvekili adayı olmuştu.

Daha önceki seçimlerde, Bakanlar görevlerinden ayrılır, seçim çalışmalarına katılırdı. AKP iktidarı döneminde Bakanlar gibi üst düzey yöneticiler, kamunun imkanlarını kullanmak için görevlerinden ayrılmıyor.