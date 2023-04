'Komünist Başkan' Maçoğlu, 'Dersim'de Kılıçdaroğlu dışında bir şey değerlendirilmiyor' dedi: Oy oranı tahmini dikkat çekti

Kamuoyunda 'komünist başkan' olarak anılan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Azmi Karaveli'ye değerlendirmelerde bulundu.

14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini yineleyen Maçoğlu, "Sonuçta Kılıçdaroğlu bu şehirli, bu şehirli birinin cumhurbaşkanı adayı olması şehirde çok büyük bir sempatiyle karşılanıyor, çok büyük bir sempati uyanıyor bu çok doğal. Dersim'de hani en azından toplum içerisinde gezdiğimde, gördüğümde Kılıçdaroğlu'nun dışında başka bir şey değerlendirilmiyor" dedi.

Maçoğlu, "Hani bu ne kadar, kaça tekabül eder bilmiyoruz. Çünkü Dersim nüfusu çok düşük. Dışarıdan gelen memur arkadaşlar da var. Şimdi herkes istediğini rahat konuşamıyor. Konuşamayınca kimin ne kadar, kime verdiğini bilmiyoruz. Artı ben de bu konuyla ilgili böyle bir araştırma yapan, anket yapan biri değilim" ifadesini kullandığı yorumuna şöyle devam etti:

"Ancak sanki %80’nin altına düşmeyecek gibi eğer bir terslik çıkmazsa tabii. Bana gelince de emin olun, kurumumun kararı benim için değerlidir. Yani kurumum bu meseleyle ilgili açıklaması neyse ben onun dışına çıkmam. Diyelim ki ben TKP’den aday oldum ama ben SMF'liyim. TKP'de benim SMF'li olduğumu bilir ve bir ittifak yaparken de bu minvalde yapıyor ve ilkeli davranıyorum.

Birinci görevim Türkiye'deki bütün sosyalistlerin ortaklaşması üzerinedir.

Mesela her iki ittifakın bir tarafını tutup bir tarafını atan biri değilim. Mümkün olduğu kadar her ikisine eşit uzaklıkta siyaset üretmeye çalışıyorum ya da yaklaşıyorum, destekliyorum ama çok radikal çalışmalar ve benzeri şeyler birbirini kıran, kırdıran şeyler. Çünkü benim birinci görevim Türkiye'deki bütün sosyalistlerin ortaklaşması üzerinedir. Seçimde her hareketin kendi açıklaması var zaten. Benim bununla ilgili bir şey söylememe gerek yok. Hareketimin dışında söyleyeceğim her bir laf hem bir tartışma meselesidir, hem de ilkesizlik olur. Hareketimin açıklaması zaten açık. Yani hepimiz biliyoruz."

Söyleşinin tamamı.