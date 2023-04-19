Yeni iddia: 'Erdoğan'la görüşen Mehmet Şimşek'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı'

AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminin 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi, son dönemin en dikkati çeken konularından biri.

Kulislerde Erdoğan'ın ekonominin başına yeniden Şimşek'i getirerek hem seçmen hem de uluslararası piyasalar nezdinde Türkiye'nin imajını düzeltmek ve bu alandaki politikaları yeniden rayına koymak istediği konuşuluyordu.

Ancak Şimşek, aktif siyasete dönmeyeceğini belirtiyor.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugün bahse konu durumla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın geçtiğimiz günlerde FOX TV yayınında sarf ettiği şu sözlere değindi:

"Mehmet Şimşek, ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı. Bakanken Erdoğan’dan aylarca randevu alamadı. Erdoğan; sistemden uzaklaştırdığı, meydanda yuhalattığı Mehmet Şimşek’in ismini kullanmaktan medet umar hale geldi. O kadar panik içinde."

Babacan'ın bu bilgiyi verdiği günün akşamında bazı iş insanlarıyla sohbet ettiğini dile getiren Erkin, edindiği yeni bilgileri şöyle aktardı:

"Şimşek'in yakın çevresine şu cümleleri kurduğunu öğrendim: 'Sayın Erdoğan ben bakanken beni dinlemiyordu. Şimdi, lütfen, nasıl ve neden dinleyecek?'

Bir soru daha var: Erdoğan ile Şimşek'i buluşturmak isteyen kadrolar iki ismi nasıl bir araya getirdi? Acaba Şimşek'e, 'Sayın Erdoğan sizinle görüşmek istiyor' ya da Erdoğan'a 'Mehmet Bey sizinle görüşmek istiyor' bilgisi mi verildi? Yine bir 'kandırılma' hikayesi mi var? (...)"

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MEHMET ŞİMŞEK VE AKP

İktidar partisinin Şimşek'le yolları Temmuz 2018'de ayrıldı. Erdoğan'ın bahse konu dönemde kendisinin tüm 'uyarılarına' rağmen yapılan faiz artırımı sonrası "Arkamdan iş çevirdiler" diye tepki gösterdiği Şimşek, buna karşın sık sık Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapıyordu. Bu yönüyle uluslararası piyasalarda "saygı duyulan", "iş dünyasıyla dost" bir isim olarak görülüyordu.

Şimşek tüm bu tartışmaların gölgesinde kabine dışı kaldığında, yerine kamuoyunda 'damat' olarak anılan Berat Albayrak getirildi. Dolar/TL kuru gelişmeyle o dönem 'ani sayılabilecek' bir yükselişle 4.60'lı seviyelerden 4.74'e ulaştı.

Şimşek, bir daha kabinede yer almadı.