Erdoğan'ın eski metin yazarından AKP'ye uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere bir aydan az süre kala bir dönem Ankara Milletvekili olarak da görev yaptığı AKP'ye uyarılarda bulundu.

Öncelikle savunma sanayiindeki gelişmelerde övgülerde bulunan ve "En azılı Erdoğan muhalifleri dahi, savunma sanayiindeki başarılar karşısında hayranlık duyuyor ve hatta kimileri bu hayranlıklarını açıktan dile de getiriyorlar" ifadesini kullanan Ünal, Yeni Şafak'ta yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

Benim bu yazıdaki amacım samimi bir uyarıda bulunmak. Başta da söyledim ya: Millet, hem kendi ürettiği uçakla, otomobille, gemiyle gurur duymak ister, hem de tenceresini kaynar görmek ister.

Güvende olduğunu bildiği kadar yarın karnının doyacağını da bilmek ister. Sadece gemiyle de olmaz, sadece tencereyle de olmaz; millet ikisini aynı anda ister.

14 Mayıs seçimlerine 1 aydan daha az süre kaldı ve güvenlik konusunda artık milletin zihni oldukça net: Erdoğan demek, güvenlik demek. Muhalefet söz konusu olduğunda ise bunun tam tersi: Kılıçdaroğlu demek, güvenlik konusunda ciddi soru işareti demek…

'TENCEREYE YOĞUNLAŞILMASI GEREKİYOR'

Yani güvenlik konusu tamam. Orada milletin tercihi net. Orada milletin kafası rahat. Öyleyse, seçime az bir süre kalmışken, Erdoğan ve AK Parti’nin asıl yoğunlaşması gereken alan hiç şüphesiz tenceredir. Gerek kampanyanın, gerekse söylem ve üslubun asıl odaklanması gereken yer ekonomidir.

Önceki yazılarımda da ifade ettim: Zor bir seçime giriyoruz. Önceki seçimler kadar rahat bir seçim değil bu. Enflasyon ve deprem felaketi hükümet açısından durumu zorlaştırdı.

'ERDOĞAN VE EKİBİNİN SAHADAKİ KAYGIYI TESPİT ETMESİ GEREKİYOR'

Bu zorluğu en başta kabul etmek, hemen ardından da milleti rahatlatacak bir kampanya ve söylemi daha fazla geciktirmeden sahaya sürmek gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin, ve de AK Parti’nin, öncelikle sahadaki kaygıyı, tereddüdü, çekinceyi, korkuyu tespit etmesi, sonra sorunu kabullenmesi, ardından hızla sorunu çözecek plan ve politikaları vatandaşla buluşturması, vatandaşı rahatlatması gerekiyor.

'DENGEDE BİR ARIZA OLDUĞU ŞÜPHESİNİ TAŞIYORUM'

Türkiye’nin dünyada ilk SİHA gemisini inşa etmesi müthiş bir olay ama seçimin kaderini belirleyecek olan tenceredir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu bildiği, gördüğü, 21 yıldır da ülkeyi 'güvenlik-ekonomik refah' dengesinde yönettiği için büyük liderdir. 14 Mayıs seçimlerini de bu dengeli yaklaşım kazandıracaktır.

Bu dengede bir arıza olduğu şüphesini taşıyorum; dengeyi yeniden sağlamak için de henüz vakit var."

Yazının tamamı.