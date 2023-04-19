Canan Kaftancıoğlu duyurdu: CHP'nin bir temsilciliğine daha silahlı saldırı!

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'nin Ataşehir Örnek Mahallesi temsilciliğine düzenlenen saldırıyı duyurdu.

Canan Kaftancıoğlu duyurdu: CHP'nin bir temsilciliğine daha silahlı saldırı!

2023 seçimlerine sayılı günler kala hareketlenen siyaset sahnesi, çirkin saldırılarla kirlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırının ardından, Ataşehir Örnek Mahallesi seçim ofisine bir saldırı daha gerçekleştirildi.

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CHP İstanbul İl Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla saldırıyı şöyle duyurdu:

Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!

Vatandaş Kılıçdaroğlu’nu yüreğine yazmış zaten. Camlara RTE yazsanız kaç yazar! Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri biran önce sorumluları bulmaya davet ediyorum. 14 Mayıstan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durumu yaşamayacak.

Aradaki fark bir kez daha farkedilsin diye:

Bu seçim vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bu saatte bile çalışanlarla, vatandaşın parasıyla sürdükleri sefa devam etsin diye elinden şiddetten, kötülükten başka bir şey gelmeyen vandallar arasında yapılacak olan seçimdir!

Canan Kaftancıoğlu duyurdu: CHP'nin bir temsilciliğine daha silahlı saldırı! - Resim : 2

Canan Kaftancıoğlu duyurdu: CHP'nin bir temsilciliğine daha silahlı saldırı! - Resim : 3

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