Başak Demirtaş: Selahattin'e sadece halkımız 'Selo' diyebilir

Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır'daki seçim bürosu açılışında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, "Selahattin’e sadece halkımız ve sevdikleri Selo diyebilir" dedi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin çalışmaları tüm hızıyla sürerken Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki seçim bürosunun açılışı, 12 milletvekili adayının katılımıyla gerçekleşti. Açılışa Edirne Cezaevi'nde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Başak Demirtaş, miting meydanlarında Selahattin Demirtaş'a yönelik 'Selo' diye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Gazete Duvar'da Ardıl Batmaz'ın haberine göre Erdoğan'ın her seçim döneminde Selahattin Demirtaş'a yönelik açıklamalar yaptığını dile getiren Başak Demirtaş, "Şimdi bugünlerde yine başladı Selahattin’i söylemeye. Çünkü seçim yaklaştı. Her seçimde Selahattin ve arkadaşları aklına geliyor. Çünkü Selahattin ve arkadaşları, çünkü Kürtler, çünkü HDP’liler onun kabusu oldular, kabusu olmaya da devam ediyor. Selahattin’e sadece sevdikleri Selo diyebilir, sadece halkımız Selo diyebilir" dedi.