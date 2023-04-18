İnce'den Demirtaş'a "Pusula" yanıtı: Muharrem Hoca'dan sana bir ders olsun bu

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, İnce'ye kullandığı "Yedili Masa" ifadesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kullandığını söyleyerek, "Siz de hak veriyorsunuz anladığım kadarıyla bunu kullandığınıza göre" dedi.

Bunun üzerine İnce, "Erdoğan kendine baksın. O da HÜDA PAR'la, Hizbullah'la" karşılığını verdi.

Saymaz'ın "Ancak arada şöyle bir nüans olduğunu düşünüyorum: HÜDA PAR, AK Parti'nin listelerinden milletvekili sokuyor. Devlet Bahçeli'yle beraber onun lideri törenlere katılıyor. Fakat HDP, Altılı Masa'nın bir bileşeni değil. Oy vereceğini ifade etti. Herhalde HDP size oy vereceğini söylese 'hayır' demezsiniz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun HDP'den oy almasının ne mahsuru var?" sorusu üzerine İnce, şunları söyledi:

'HİÇ YAKIŞMAMIŞ'

"Hiçbir mahsuru yok. Angajmanlar olmasın diye söylüyorum. Hiçbir sakınca yok. Sayın Kılıçdaroğlu HDP'den de, AK Parti'den de, Memleket Partisi'nden de bütün seçmenlerden oy isteyebilir. Bunda bir sakınca görmüyorum. Fakat HDP demişken konuya gireyim Selahattin Demirtaş'ın bir tweetini gördüm. Oy pusulasında Erdoğan'ın fotoğrafı var, beni yok yine Erdoğan'ın fotoğrafı var, Sinan Oğan'ın fotoğrafı yok yine Erdoğan var, bir de Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var. Yani şaşkınlıkla izliyorum, hiç yakışmamış.

'DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASINA KARŞI ÇIKTIM'

"Demirtaş'a bir şey söylemek istiyorum: Bak Selahattin Demirtaş, Muharrem Hoca'dan sana bir ders olsun bu. Bugün hapiste yatıyorsan dokunulmazlığın kaldırıldığı için yatıyorsun. Dokunulmazlıkların kaldırılmasında başbakan kimdi, kimin imzası var, Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu teklif etmiş. Ali Babacan'ın imzası var, Selçuk Özdağ'ın imzası var, sonra Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var, 'Anayasa'ya aykırı ama evet diyeceğiz'. Sonra da Muharrem İnce'nin açıklaması var. 'Muharrem İnce'den partisine dokunulmazlık tepkisi'. Ben hayır oyu verdim. Babacan ve Davutoğlu hazırlamış, Kılıçdaroğlu oy vermiş, dokunulmazlıklar kaldırılmış, Demirtaş hapse girmiş. Bana laf yetiştireceğine arkadaşım, bak ben dokunulmazlıkların kaldırılmasına hayır oyu verdim."

'GEZİ'DE NEREDEYDİN?'

"Kusura bakmasında da Demirtaş, bu ülkede yargı FETÖ'ye ne zaman teslim edildi, 2010'da. O zaman ne yaptınız siz? Boykot ettiler referandumu. Türkiye'de dönüm noktalarından birisidir 2010. Öyle bir kötülük yaptınız ki siz Türkiye'ye, bu yargıya öyle büyük bir kötülük yaptı ki HDP, yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler. Gezi olaylarında neredeydin Demirtaş? 2010 referandumunda neredeydin? Gezi'de neredeydin, açılım sürecinde AKP'nin ortağıydın. Böyle bir düzen olamaz. Biraz hafızasını zorlamasını istiyorum."