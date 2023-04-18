Adana Emniyeti'nin koruma vermediği Ümit Özdağ: Belime silahımı takar kendimi korurum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Adana'daki programında kendisine Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından koruma ekibi verilmediğini belirterek, "Belime silahımı takar kendimi korurum" dedi.

Akşam saatlerinde Adana'ya partisinin yarın için düzenlediği programlara katılmak üzere gelecek olan Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. DHA'nın haberine göre Özdağ, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından kendisine koruma ekibi verilmesinin reddedildiğini kaydetti.

Özdağ, "Bu akşam Adana’da olacağım. Adana Emniyet Müdürlüğü bana koruma ekibi vermeyi reddetmiş. Adana Emniyet müdürüne iletilmek üzere yazıyorum. Belime silahımı takar kendimi korurum. Bundan sonra ekip yollasan da istemiyorum. Beni koruyacak binlerce Adanalı var" ifadelerini kullandı.