Muharrem İnce'nin anlattığı Atatürk hikâyesi kurgu çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Babala TV yayınında anlattığı Atatürk ve Fevzi Çakmak’ın anısının kurgu olduğu ortaya çıktı.

Muharrem İnce'nin anlattığı Atatürk hikâyesi kurgu çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Babala TV’de yayınlanan Mevzular: Açık Mikrofon programında soruları yanıtladı.

İnce, programa katılan konukların sorularını yanıtlarken Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak’ın bir anısını anlattı. İnce’nin anlattığı anıda Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos sabahında Çakmak’ın Atatürk’e taarruz emrini vermesini söylüyor. Atatürk ise Çakmak’a “Dur abi” diyor. İnce’nin anlattığı anıya göre Çakmak, Atatürk’e “Tarihi bir fırsatı kaçırıyorsun” yanıtını veriyor. İnce bir süre sonra Yunan askerlerinin kaçtığı siperlerden saatli bombaların patladığını belirtiyor.

O ANI SOSYAL MEDYA KURGUSU ÇIKTI

Muharrem İnce’nin anlattığı anının sosyal medya kurgusu olduğu ortaya çıktı. Dr. Selim Erdoğan 2022 yılında yaptığı bir paylaşımda Söz konusu anının kurgu olduğunu belgesiyle anlatmıştı. Erdoğan, “Bugüne kadar daha saçma bir kurgu görmedim. O zamanda SAATLİ BOMBA olsa bile, Taarruzda m2'ye 5 kg bomba düşerken o SAATLİ BOMBA patlamasa bile, Fahrettin Paşa o sırada 50 km uzakta olmasa bile, Taarruz, topçu tahrip ateşi bitmeden, kendiliğinden başlamıştı, emirle değil!” ifadelerini kullanmıştı.

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