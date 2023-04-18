İYİ Parti'den Ümit Özlale'li yeni video: Adil Türkiye

İYİ Parti, seçimlere yönelik hazırladığı iletişim kampanyası serisinin ikinci videosunu, "14 Mayıs'tan sonra; 85 milyonunun fırsatlarını eşitleyen #AdilTürkiye konuşulacak! Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak!" notuyla paylaştı.

İYİ Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik seçim kampanyasını "Türkiye Tarih Yazacak" sloganıyla duyurmuştu. Partiden yapılan açıklamaya göre; seçimlere yönelik ‘Toplumsal Sözleşme’ vizyonu olarak ortaya koyduğu "adil, saygılı, nitelikli, güçlü Türkiye" temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin “Adil Türkiye” başlıklı ikinci videosu da bugün yayınladı.

Videoda; 21 yıllık AK Parti iktidarından sonra İYİ Parti’nin 'Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak gelir eşitsizliğini, sosyal adaletsizliği, yoksulluğu bitirme ve insanları zenginlikte ve mutlulukta eşitlemeyi hedeflediği' vurgulandı.

'YOKSULLUĞU YÖNETEN DEĞİL, YOKSULLUĞUN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE'

Videoda, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale’nin vatandaşlarla birlikte görüntülerine yer verildi. Özlale’nin videodaki açıklaması şöyle:

“Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet vizyonumuzla; toprağının değerini bilen, insanlarına yatırım yapan gelirini adil bölüşen bir Türkiye. Sosyal adaletsizliğe getirdiğimiz çözümlerimizle, her bir vatandaşının her daim yanında olan bir Türkiye. Hiçbir çocuğun aç kalmayacağına dair sözümüzle, yoksulluğu yöneten değil, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye. 1923’ten 2023’e uzanan gücümüzle milletini zenginlik ve mutlulukta eşitleyen bir Türkiye.

'TÜRKİYE EŞİTLENECEK, EŞİTLENDİKÇE BÜYÜYECEK'

Başarabilir miyiz? Elbette başarabiliriz. Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; sadece hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını sağlayan değil, 85 milyonunun fırsatlarını eşitleyen adil bir Türkiye konuşulacak. Türkiye eşitlenecek, eşitlendikçe büyüyecek.”

Video, İYİ Parti’nin kampanya sloganı olan; “Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; Türkiye tarih yazacak” sözleriyle sona erdi.